Feirinha da Gambiarra volta ao Parque da Sementeira domingo

(Fotos de Estúdio Gambiarra/ Jonatha Dionísio – REGISTROS 19ª EDIÇÃO, ANTES DA PANDEMIA)

Reunindo diversos itens da economia criativa sergipana em um só lugar, a última Feirinha da Gambiarra do ano estará de volta ao Parque da Sementeira no próximo domingo, 12. A união de diversos empreendedores sergipanos, música e diversão tem sua 24ª edição marcada pela comemoração do Natal, assim como o retorno do karaokê, uma atividade característica do evento.

Com início marcado para às 15h, a Feirinha da Gambiarra é um dos principais eventos que movimentam o setor cultural e da economia criativa na capital sergipana, incentivando pequenos empreendedores e oferecendo ao público uma opção de lazer acessível e característica da região. Por isso, o evento acontece em espaços públicos da cidade, facilitando o acesso da população e estimulando o público a frequentar áreas como a do Parque.

Serão mais de 100 expositores dispondo seus produtos e serviços em estandes montados na Sementeira, com produtos de artesanato, decoração, arte, roupas, cosméticos, itens pet, gastronomia, tatuagem e muita mais. Além de uma programação especial, com atrações musicais preparadas para agradar desde crianças a adultos.

Dentre as apresentações na última Feirinha de 2021 estarão a banda Bacuri, que já se apresentou no palco do evento outras vezes, trazendo diversão e entretenimento para a criançada; e também a cantora Yanna, retornando a um palco aracajuano após um tempo sem se apresentar na cidade.

Nesta edição o público contará também com a opção de se divertir no karaokê, uma opção de entretenimento disponibilizada em edições anteriores, mas que, devido a pandemia da covid-19, teve que ser suspensa, atendendo às medidas de segurança impostas pelos órgãos de saúde.

Em cada edição da Feirinha da Gambiarra, além do estímulo cultural e a pequenos empreendedores, a equipe Gambiarra adota uma instituição de caridade local para contribuir. Assim, para participar desta edição, o público deve contribuir com algum item de higiene pessoal como, por exemplo, shampoo, sabonete, creme dental e outros, que serão doados ao Projeto CrerSer.

AGÔ – Comunicação Estratégica