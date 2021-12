História da Galeria de Arte J. Inácio vira livro de crônicas

A obra da jornalista Sara Florêncio será lançada na próxima sexta-feira, dia 10/12

Estreando na literatura sergipana através da obra biográfica sobre memórias que percorrem a Galeria de Arte J. Inácio, a jovem jornalista Sara Florêncio (26) vai lançar seu primeiro livro na próxima sexta-feira, 10, às 10h, na Galeria de Arte J. Inácio, localizada no 1º andar da Biblioteca Pública Epiphânio Dória. O evento fará parte da programação comemorativa dos 40 anos da galeria.

Entre as páginas ilustradas com obras de artistas sergipanos, a publicação recorda em crônicas noites de vernissages que tiveram destaque na imprensa sergipana entre as décadas de 80 e 90. O livro também retrata momentos importantes, como sua criação, escolha do patrono, intercâmbio cultural, salão dos novos, edital de ocupação, entre outros eventos que marcaram a história da galeria.

Segundo a nova escritora, as matérias das colunas culturais dos jornais sergipanos, mescladas às lembranças de pessoas ligadas à história da galeria, foram a base para construção do seu primeiro livro. “Os jornalistas registraram com riqueza de detalhes algumas exposições da época. São lembranças que, depois de 20, 30 anos, fogem da memória, retornando agora através deste livro”, ressalta a autora.

*Este é um projeto apoiado pelo Edital de Premiação de Artes Visuais e Literatura, proposto pelo Governo de Sergipe, através da Fundação de Cultura e Arte Aperipê de Sergipe (Funcap), com recursos da Lei Aldir Blanc.

Sobre a autora

Sara Florêncio é natural de Aracaju (1994), morou por um tempo na terra natal de sua mãe, na Bahia, retornando a capital sergipana para cursar Jornalismo na Universidade Federal (UFS), em 2014 – seu curso de formação. A integrante do quadro de cronistas do blog Poca Olho, já estagiou na Funcap/SE (2018-2019) e no Instituto Federal de Sergipe (2018-2019). O seu projeto, que teve início em 2019, foi contemplado ano passado pelo edital de artes visuais e literatura da Funcap/SE, com recursos da Lei Aldir Blanc.

O QUE: Lançamento do livro Galeria de Arte J. Inácio: recortes de uma história, por Sara Florêncio

EDITORA: Códice (76 páginas, R$ 48)

QUANDO: 10 de dezembro, às 10h

ONDE: Galeria de Arte J. Inácio

OBS: evento fará parte da programação comemorativa dos 40 anos da galeria

Para mais informações:

Celular: (79) 99839-1299

E-mail: [email protected]

Fonte: assessoria do livro

Foto: Douglas Barros