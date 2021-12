Jovem sergipano cria série de vídeos para retratar histórias

Johnny Kelvin, 29, é um amante da comunicação e apaixonado por histórias. Ele resolveu juntar duas das coisas que mais ama e transformar numa série de vídeos em seu canal no YouTube, o Kelvin Filmes. A partir desse desejo ele criou “Atrás do Sol”, retratando desafios da vida de quem luta pelo que sonha, de quem tem algo a inspirar, de quem vive daquilo que gosta.

A primeira temporada já conta com seis episódios gravados e publicados. “A série relata a vida de jovens que estão ‘em busca do sol’, que abriram mão de muitas coisas para correr pelo seu sonho. Cada um com sua particularidade e seus desafios. A série inspira pessoas a passar pelos obstáculos da vida e mostra que cada um tem sua história”, conta.

“Se para mim nada é coincidência e tudo é providência, ao criar esse canal minha primeira ideia foi de talvez inspirar pessoas. E isso pode ser uma providência na vida de alguém que, quem sabe, estava precisando ouvir isso naquela hora”, ressalta Kelvin, que é designer e marketólogo, aproveitando para indicar o teaser da primeira temporada, disponível em seu canal.

Foto assessoria

Por Ítalo Duarte