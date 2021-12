Laércio é premiado em Brasília como melhor parlamentar de SE pelo Ranking dos Políticos

O deputado federal Laércio Oliveira recebeu o Prêmio de Melhor Parlamentar do Estado de Sergipe do Ranking dos Políticos em evento que será realizado nesta quarta, 8, no Centro de Convenções do Brasil (CICB), em Brasília. O prêmio considera a atuação de senadores e deputados federais. Dentre os quesitos principais para a escolha dos premiados, foram avaliadas principalmente as presenças nas sessões, economia de verbas, processos judiciais e votações dos parlamentares nas decisões mais importantes do Congresso.

“Esse resultado é fruto de muito trabalho e dedicação ao mandato. Eu quero dividir essa homenagem com todos os sergipanos e quero deixar um abraço muito grande e renovar meu compromisso de continuar trabalhando firme pelo desenvolvimento do meu estado de Sergipe”, disse o deputado Laércio, destacando ainda a importância dessa atividade que avalia as ações dos parlamentares e, consequentemente, os alerta para o olhar atento e direcionado aos interesses da população.

O ranking é uma iniciativa da sociedade civil que avalia senadores e deputados federais em exercício, classificando-os do melhor para o pior. Para apurar isso, são avaliados os dados sobre presenças nas sessões, economia de verbas, processos judiciais e votações dos parlamentares nas decisões mais importantes do Congresso. A pontuação dos políticos é definida de acordo com informações obtidas em fontes oficiais como os sites da Câmara, do Senado e dos Tribunais de Justiça.

“Cada ponto ganho ou tirado está documentado, com a fonte da informação, de modo que qualquer um possa conferir. Nosso trabalho não é criar informações e sim apenas buscá-las e organizá-las para facilitar a leitura e análise. Somos auditados diariamente por milhares de visitantes que acompanham o ranking, conferem, criticam e corrigem, quando necessário”, informa o Ranking no seu site.

De acordo com o Ranking dos Políticos, este prêmio é um reconhecimento aos melhores deputados e senadores de cada estado, bem como aos melhores parlamentares ranqueados no portal políticos.org.br. A avaliação, de iniciativa da sociedade civil criada por pessoas comuns, sem ligação com nenhum partido político ou grupo de interesse.

Texto: Carla Passos

Foto: Hugo Barbosa