Musicais infantis ganham destaque do final de semana

Natalândia e Piquenique dos Esquilos são atrações nos shoppings Jardins e RioMar Aracaju

Além do brilho e colorido que enfeitam a cidade e da fraternidade que arrebata os corações, o período natalino traz mais diversão e entretenimento para as famílias. Lindas decorações embelezam os shoppings, as ruas, praças e os parques de Aracaju (SE). E as atrações não param por aí. Encontros com Papai Noel, cantatas, apresentações musicais, paradas natalinas e espetáculos teatrais integram a programação dos shoppings Jardins e RioMar.

Confira o roteiro da diversão:

Shopping Jardins

Natalândia – Aos sábados, até 18 de dezembro, acontecem apresentações gratuitas de musicais infantis no espaço localizado na Praça de Alimentação Arcos. As sessões são iniciadas às 15h, 16h e 17h e, para aproveitar, basta escolher o horário desejado e retirar a pulseira de acesso antecipadamente nas lojas indicadas. No sábado, 11, será apresentado o espetáculo ‘Natalândia’ e os ingressos devem ser resgatados na sexta-feira, 10, na Piticas (sessão das 15h) ou nos quiosques Panda Pool (16h) e Jessé Variedades (17h). O acesso é limitado.

Encontros com Noel – Até o dia 24 de dezembro, o Papai Noel recebe a visita das famílias e dos adoráveis pets em sua bela morada na Praça de Eventos Ipê, em frente à loja Riachuelo. Os encontros acontecem diariamente das 14h às 20h e, no dia 24, das 14h às 18h.

Paradas de Natal – Quarta-feira é dia de curtir os desfiles natalinos com Dona Nuvem, Tio Arco-íris e Senhor Balão. Das 17h às 18h, os personagens compartilham alegria com o público em uma encantadora parada de Natal embalada por belas canções.

Cânticos natalinos – Às quintas-feiras, o Shopping Jardins brinda as famílias com boa música ao vivo. As apresentações acontecem até 23 de dezembro, às 19 horas no Jardim Iluminado e podem ser apreciadas pelo público na Praça de Alimentação Jardins. Corais da Serra do Machado (9), Sirius (16) e Orquestra Filarmônica de Aquidabã (23) integram a programação.

Jardim Iluminado – A área verde central em frente à Praça de Alimentação Jardins ganhou uma bela decoração com milhares de pontos de luz e, de sábado a terça-feira, das 18h às 21h, as famílias têm a oportunidade de visitar o belo espaço. O acesso é gratuito e limitado, mediante a apresentação de cadastro na plataforma Shopping Jardins Online (Android ou iOS).

Natal dos Balões – Durante todo o horário de funcionamento do shopping, crianças, jovens, adultos e idosos curtem a decoração interativa com árvore com 10 metros de altura, casa do Papai Noel, balões infláveis, balanços, bicicleta que acende as luzes da árvore e picture spots na Praça de Eventos Ipê e em estações distribuídas pelo mall. Espaço instagramável Balão dos Desejos na Praça de Alimentação Arcos, trenó do Noel e o tradicional presépio na Portaria B também integram as atrações.

Balão dos Desejos – A solidariedade também ganha destaque na programação. Até 19 de dezembro, o público tem a oportunidade de realizar o pedido de Natal das crianças e adolescentes do Oratório de Bebé. Para colaborar, basta ir ao espaço localizado na Praça de Alimentação Arcos, escolher quantas cartinhas quiser e doar os presentes. O atendimento acontece, diariamente, das 14h às 20h.

RioMar Aracaju

Foto: Ascom Grupo JCPM