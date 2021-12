Nova obra literária fala de carreiras, negócios e enriquecimento

Neste momento em que as atividades econômicas por todo o país voltam a ganhar fôlego, profissionais e empreendedores buscam maneiras de retomar seus negócios e carreiras ou criar novos. Pensando nos que desejam construir uma jornada de prosperidade e sucesso, o empreendedor Janguiê Diniz, fundador e presidente do Conselho de Administração do grupo Ser Educacional e presidente do Instituto Êxito de Empreendedorismo, está lançando seu novo livro, intitulado “O código secreto da riqueza – as 12 chaves que lhe trarão sucesso, prosperidade e riqueza financeira”, publicado pela Editora Gente. O livro terá lançamento oficial no Recife no dia 15 de dezembro, com noite de autógrafos no Bloco B da UNINASSAU, no bairro das Graças, às 18h.

Na obra, seu 27º registro, o autor discorre sobre os diversos tipos de riqueza e dá orientações sobre como obtê-los, principalmente a riqueza financeira, e desenvolver-se pessoal e profissionalmente. A pré-venda já iniciou pela Livraria Vanguarda, no link bit.ly/livrocodigosecreto.

Em especial neste momento de retomada econômica, Janguiê defende que é possível buscar novas oportunidades e dar um salto de desenvolvimento. “Sabemos que muitos empreendedores foram fortemente prejudicados pelas restrições dos últimos dois anos. Agora que podem voltar a atuar com mais força e tranquilidade, é imperativo que eles procurem se munir das habilidades e competências necessárias para que superem as adversidades atuais e construam um futuro promissor. É esse caminho que trago no livro”, esclarece.

Partindo dessa premissa, o autor costura “O código secreto da riqueza” a partir das 12 principais chaves, que ele chama de chaves mestras, que levam alguém a obter os mais variados tipos de riquezas na vida. “O código de que falo no livro é composto por 12 chaves que toda pessoa que quer ter sucesso e prosperidade e alcançar as mais diversas formas de riquezas deve usar”, pontua. “Essas chaves são baseadas nas trajetórias de diversos empreendedores com quem convivi e convivo, e na minha própria. São pontos em comum e de grande valia para todo empreendedor”, completa.

Com uma trajetória empreendedora de sucesso, Janguiê Diniz decidiu dedicar seu novo livro ao tema da riqueza, mas ressalta: não existe apenas a riqueza material, como muitos pensam. “Em nossas vidas, podemos amealhar uma grande diversidade de riquezas que são de extrema importância para nosso desenvolvimento pessoal e profissional. Entre elas, podemos citar as riquezas da saúde, da família, a espiritual, do conhecimento, do propósito, do networking, da reputação e, por fim, a material. Esta, no entanto, é, em suma, um reflexo do equilíbrio de todas as outras, a consequência de uma vida plena”, explica.

“O código secreto da riqueza” é o 27º livro de Janguiê Diniz, que tem outras obras sobre empreendedorismo e carreira como “A arte de empreender”, “Fábrica de vencedores”, “Vem Ser S.A.”, além de sua biografia, “Transformando sonhos em realidade: a trajetória do ex-engraxate que chegou à lista da Forbes”.

A partir de todo o conhecimento condensado no livro, Janguiê lançará, em janeiro de 2022, o Método Especial “O código secreto para a criação de riqueza”, com base em mentorias e imersões presenciais e on-line, em que o autor explicará na prática todos os passos que o levaram ao cume da carreira profissional e pessoal. Elas foram desenvolvidas para diversos tipos e necessidades de cada perfil empreendedor. Por exemplo, o Master Mind chamado de “Master Rumo ao IPO: Empreendedores Obstinados por Criação de Riqueza”, será voltado para um grupo de empresários com mentalidade bilionária, para um grupo de empresários de cerca de 50 pessoas, que terá duração de um ano, com um encontro on-line por mês e quatro encontros presenciais de 3 dia por ano, com o objetivo de ajudar os empresários que tenham mentalidade de bilhão para chegar ao IPO.

Já a imersão chamada de “Código Secreto de Riqueza – CSR – O Método, será um evento de 3 dias, para cerca de 100 pessoas, onde serão aplicadas na teoria e na prática as 12 chaves que utilizei ao longa de minha vida para crescer, prosperar ter sucesso e construir riqueza financeira, chaves essas tratadas no livro O Código Secreto da Riqueza; e o evento chamado de Wealth Summit, com duração de um dia, para um público de cerca de 1000 pessoas, com o objetivo de despertar a mentalidade empreendedora e de riqueza dos participantes.

A pré-reserva já pode ser feita por meio do site www.janguiediniz.com.br e as vagas são limitadas.

Conheça

Janguiê Diniz já tem 27 livros publicados, entre eles, sua autobiografia, intitulada “Transformando sonhos em realidade – a trajetória do ex-engraxate que chegou à lista da Forbes”.

Por Suzy Guimarães