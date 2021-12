Orla Pôr do Sol recebe última edição do ano do Praia Limpa, no domingo

A última edição do ano do Projeto Praia Limpa será realizada no próximo domingo, dia 11, das 9h às 13h. A equipe de Educação Ambiental da Secretaria Municipal do Meio Ambiente (Sema) estará na Orla Pôr do Sol para mais uma edição especial do projeto, que tem como principal objetivo sensibilizar banhistas sobre a importância de se manter as regiões costeiras livres de qualquer tipo de resíduo.

Durante o evento, será realizada uma ação de limpeza dos rios pelos grupos de velejadores e de stand up paddle da Orla. Qualquer um que quiser, poderá participar dessa ação. O ponto de encontro do evento é o estabelecimento Dede Sup, localizado na avenida Dr. José Emídio do Nascimento, no bairro Mosqueiro.

Praia Limpa

Desde 2017, o projeto é realizado nas praias de Aracaju ao longo de todo o ano, com ações de sensibilização sobre o descarte correto de resíduos sólidos em ambiente costeiro, destinada aos frequentadores de praias.

A Equipe da Educação Ambiental da Secretaria também age em conjunto com restaurantes e estabelecimentos dessas localidades, para que eles realizem a destinação correta para o óleo de cozinha, bem como cumpram com a Lei 5.203/2019, que trata da proibição de canudos que não sejam biodegradáveis.