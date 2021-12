Professor Bittencourt promove Audiência Pública sobre o Dia Internacional dos Direitos Humanos

Por iniciativa do vereador Professor Bittencourt (PCdoB) será realizada nesta sexta-feira, 10, a partir das 9h, na modalidade virtual, a Audiência Pública: “Dia Internacional dos Direitos Humanos” – A universalização dos Direitos Humanos em tempos da criminalização social.

O evento tem como objetivo saudar, comemorar, promover os direitos humanos com sua universalidade e garantir o lugar de fala dos grupos que sofreram violações dos seus direitos ao longo dos anos.

O debate vai contar com a participação de autoridades locais e será transmitido através do Youtube da Câmara Municipal de Aracaju (www.youtube.com/camaradearacaju), além da TV Câmara Aracaju canal aberto 5.3 ou pelo site (www.aracaju.se.leg.br).

Programação:

9h – Abertura do evento com mediação do vereador Professor Bittencourt

9h15min – Início das Palestras

Palestrantes:

Marcelo Lima de Menezes/ADHONES

Pedagogo habilitado em Administração e Supervisão Escolar, Especialista em Educação Especial Inclusiva, Especialista em Gênero e Sexualidade na Educação, Ativista dos Direitos Humanos LGBTQIAP+

Ilzver de Matos Oliveira

Professor de Pós-graduação em Direitos Humanos e Políticas Públicas, Militante do Movimento Negro Afroreligioso em Sergipe, Coordenador de Direitos Humanos da Prefeitura de Aracaju.

Dra. Mônica Porto Cardoso

Advogada, Presidente da Comissão de Direitos LGBTQIA+ da OAB de Sergipe, Especialista em Direito Homoafetivo e de Gênero.

Andson Clio

Professor de História da UNIT, Pós-graduado em Ensino de História em suas tecnologias pela Faculdade São Luiz de França, Coordenador Babalorixá do Centro Cultural Erukerê, atua nos movimentos Sociais ligados às religiões de Matriz Africana. Atua como Diretor de Teatro e Produtor Cultural. Atualmente trabalha como Técnico em Educação da SEMED.

Dra. Valdilene Oliveira Martins

Advogada de família e criminalista que atua na assistência jurídica de mulheres em situação de violência doméstica e familiar, Presidente da Comissão de Direitos Humanos do Instituto RESSIRGIR Sergipe e Mulheres Pretas no Poder, e a mesma do Instituto da Advocacia Negra Brasileira, Membra Fundadora do RARI, Palestrante, Escritora, Feminista e Ativista Negra.

Foto Gilton Rosas

por David Rodrigues