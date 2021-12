Quatro  UBSs funcionam até às 18h para vacinação conta covid

Com a alteração do horário de funcionamento do drive-thru montado no Parque da Sementeira, a Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), ampliou o horário de vacinação em quatro Unidades Básicas de Saúde (UBSs). Desta forma, funcionam das 8h às 18h, as UBSs: Francisco Fonseca (18 do Forte), Onésimo Pinto (Jardim Centenário), Marx de Carvalho (Ponto Novo) e Augusto Franco (Farolândia).

Desde a ampliação no horário da vacinação nessas unidades, até o momento, as quatro UBSs imunizaram 2.110 pessoas. Foram 97 pessoas vacinadas com a primeira dose, 602 pessoas com a segunda dose, e outras 1.411 com a dose de reforço.

“Nas demais Unidades Básicas de Saúde (com exceção da UBS Irmã Caridade), a oferta do imunizante contra covid-19 acontece de segunda à sexta-feira, das 8 às 16h. Para quem recebeu a primeira dose em Aracaju e precisa tomar a segunda dose ou dose de reforço, não precisa realizar cadastro, basta apresentar cartão de vacinação e documento com foto. Já as pessoas vacinadas fora do Estado precisam se cadastrar no site da Prefeitura, para solicitar a segunda dose ou a dose de reforço”, explica o coordenador do Programa Municipal de Imunização da SMS, Yuri Belchior.

Cronograma

A Prefeitura segue vacinando com a primeira dose adolescentes com idades entre 12 e 17 anos, bem como a população adulta com 18 anos ou mais (incluindo gestantes, puérperas e lactantes). A segunda dose também segue sendo aplicada, de acordo com o intervalo do imunizante (CoronaVac – 28 dias, AstraZeneca – 90 dias e Pfizer – 21 dias).

Já a dose de reforço vem sendo aplicada em idosos, profissionais de saúde e população em geral 18+, com data de segunda dose até 7 de agosto. Pessoas imunocomprometidas com 18 anos ou mais recebem a dose de reforço com segunda dose até 28 dias.

Foto: Sérgio Silva