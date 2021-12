Mariana Rios arrasa em cliques de topless. A atriz e cantora postou fotos

Mariana Rios, de 36 anos de idade, arrasou ao postar em seu Instagram cliques de topless, com uma flor sobre os seios. Na legenda do post, feito na noite desta quinta-feira (9), a atriz e cantora publicou um texto de sua autoria.

“Não sei o que é certo. Não sei o que é errado. Ou melhor, às vezes até sei. Só não quero viver pensando que tenho que acertar sempre, muito menos agradar sempre. Quero seguir sonhando. Vivendo e me transformando. Com o tempo… Não quero seguir um plano. Quero ser surpreendida. Eu quero um olhar mais simples, que invade a alma como nunca antes foi invadida. Quero tudo que não imaginava que existia. Quero a verdade, a paixão que inquieta,

O olhar que desperta e revira a alma. Mas não quero o controle de tudo. Quero mais leveza.

Mais amor. Mais tempo. Mais eu. Deixei na superfície somente o que pertence a ela.

Afinal de contas, aqui não se recebe entregas pela metade. Mariana Rios”, escreveu.

Mariana atualmente está no Show dos Famosos, no Domingão com Huck e, no último domingo, encarnou a cantora canadense Alanis Morissette. Ela disputa a semifinal com Gloria Groove (que encarnou Luis Miguel) e Robson Nunes, que homenageou Tim Maia.

REDAÇÃO QUEM