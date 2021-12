Radiopatrulha apreende maconha cortada em várias mudas no Tijuquinh, em São Cristóvão

Policiais militares do Batalhão de Radiopatrulha apreenderam na madrugada desta quinta-feira (09), uma planta de maconha cortada em várias mudas, uma balança de precisão, papel alumínio e documentos pessoais.

A apreensão foi feita no Povoado Tijuquinha, em São Cristóvão e as informações são de que os militares receberam, enquanto realizavam rondas pelo município, uma denúncia sobre indivíduos utilizando uma motocicleta roubada no Povoado Tijuquinha.

Com a informação, os policiais deslocaram-se até a localidade e avistaram dois indivíduos que empreenderam fuga ao notar a presença da equipe do batalhão de Radiopatrulha.

Diante da reação de fugir dos suspeitos, os militares iniciaram um acompanhamento policial e apreenderam diversos materiais que foram dispersados pelos suspeitos, sendo uma planta de maconha cortada em várias mudas, uma balança de precisão, papel alumínio e documentos pessoais.

A dupla conseguiu empreender fuga, mas uma investigação foi aberta com o intuito de localiza-los.

Os materiais apreendidos foram conduzidos e apresentados na Central de Flagrantes.

Com informações e foto do BPRp