Reta final de Verdades Secretas 2 no Globoplay começa já na segunda-feira

Uma surpresa para os fãs de “Verdades Secretas 2”: oito capítulos da última parte da novela chegam ao Globoplay já na segunda-feira, dia 13, ao invés de quarta-feira, dia 15, como previsto. O desfecho da história, no entanto, só será conhecido no dia 17 de dezembro, próxima sexta-feira, quando serão publicados os episódios finais. O objetivo da mudança é evitar os famosos spoilers nas redes sociais e dar as chances aos espectadores de chegarem juntos ao desfecho da trama.

Nesta reta final da trama, Cristiano (Romulo Estrela) põe em prática o plano para garantir que Angel (Camila Queiroz) confesse o assassinato de Alex (Rodrigo Lombardi), ao mesmo tempo em que o filho da modelo precisa ser levado para fora do país para concluir seu tratamento de saúde.

Desesperada para encontrar uma saída, Angel tenta fazer um acordo com Percy (Gabriel Braga Nunes). A modelo também está na mira de Lara/Lua (Julia Byrro), que pede a ajuda de Tadeu (Gabriel Vieira) para conseguir reaver o relógio que pertencia ao irmão e lhe roubaram. O objeto possui um código para uma conta secreta no exterior e está nas mãos de Angel.

Por Gshow — Rio de Janeiro