Byron representa CMA no Prêmio Olímpico do Brasil

Pela primeira vez na história, o Prêmio Brasil Olímpico, promovido pelo Comitê Olímpico do Brasil, foi realizado fora da região sudeste, e Aracaju foi a contemplada. O evento foi realizado na noite da terça-feira,7, e o vereador e segundo secretário da Câmara de Aracaju, Sargento Byron (Republicanos), prestigiou a cerimônia, que premiou os melhores atletas brasileiros.

Para Byron, que tem o esporte como uma das suas principais pautas, a realização do evento é uma forma de fortalecer o espírito esportivo brasileiro e reconhecer os profissionais que, durante todo o ano, dedicam-se às diversas competições nacionais e internacionais. “O esporte brasileiro é motivo de muito orgulho. A cada ano, temos novos destaques, novas conquistas, feitos históricos. Tudo isso é motivo de celebração. O ano de 2021 foi muito desafiador, e os nossos atletas estiveram nas Olimpíadas de Tóquio, onde brilharam. Eles estão de parabéns”, frisou.

O vereador avalia que a realização do evento na capital sergipana é um fato que mostra o quanto a cidade está cada vez mais competitiva e preparada. “Temos recebido eventos muito grandes e importantes para o nosso país. Aracaju tem sido protagonista, aconteceu com o Encontro Nacional de Prefeito, na última semana, e agora com esse evento extremamente importante. Isso mostra o quanto Aracaju tem sido reconhecida pela sua organização, preparo para promoção de grandes eventos”, avaliou Byron.

por Pábulo Henrique