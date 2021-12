Senador Rogério Carvalho apresenta emenda para tornar permanente auxílio de R$ 400 aos carentes

O senador Rogério Carvalho (PT-SE) apresentou, nesta quarta-feira (8), uma emenda para tornar permanente o auxílio R$ 400 para brasileiros e brasileiras carentes. A iniciativa do parlamentar sergipano é para que uma renda mínima seja garantida para essas pessoas não apenas no período eleitoral, como propõe o governo Bolsonaro com o Auxílio Brasil.

A luta por uma renda mínima que garanta dignidade para o povo brasileiro é uma bandeira histórica do Partido dos Trabalhadores e do ex-presidente Lula. Por isso, foi prioridade nos governos petistas, quando o Brasil saiu do Mapa da Fome da ONU e foi criado o Bolsa Família, programa reconhecido internacionalmente como eficaz no combate à miséria e à desigualdade.

“O ano de 2021 ficou marcado na história do país como aquele e que houve o retorno da fome e da miséria em patamares inaceitáveis. Nossa iniciativa pretende garantir uma renda mínima permanente para o povo. Não podemos compactuar com cenas lamentáveis de fila de pessoas disputando ossos no supermercado”, explica o senador Rogério.

A emenda do parlamentar petista será analisada ao longo da tramitação da PEC 23/2021, que criou o Auxílio Brasil.