Senadora apresentará recomendações na área da educação para gestores de Sergipe

A senadora Maria do Carmo Alves (DEM-SE) anunciou, em pronunciamento no Senado Federal, que a sua equipe técnica trabalha na elaboração de um conjunto de indicadores e recomendações na área da educação, a ser repassado aos municípios de Sergipe. A ação está sendo embasada na dissertação de mestrado do servidor Bruno Gasparotto Ponne, que é do seu gabinete, em Brasília, intitulada ‘impacto de arranjos institucionais do desempenho estudantil’, onde ele analisou dados da educação básica do Estado do Ceará, referência do setor no Brasil.

“Os dados serão importante instrumento para a tomada de decisão dos gestores municipais, com o objetivo de melhorar a qualidade da educação ofertada à população”, disse a senadora, completando que “apresentamos, ainda, alguns exemplos de boas práticas que podem e devem ser copiadas, consideradas as características peculiares de cada local, fortalecendo a nossa certeza de que as políticas públicas baseadas em evidências são necessárias e imprescindíveis para garantir o alcance e eficácia da educação”.

Maria aproveitou para conclamar os colegas senadores a se debruçarem sobre as discussões que visam melhorar os índices educacionais do Brasil. “Esse é um trabalho que deve ser abraçado por todos, pois precisamos dar esperança de dias melhores para o nosso povo, principalmente às crianças e jovens, que necessitam de um ensino digno e de qualidade para fazerem frente aos desafios futuros e à construção de uma sociedade melhor”, afirmou, ressaltando acreditar no poder transformador da educação.

BALANÇO DAS ATIVIDADES

Ao fazer um balanço das atividades do Senado, neste ano, Maria do Carmo lembrou que 2021 continuou sendo um ano de dificuldades por causa da pandemia. Segundo ela, esse cenário mostrou de forma mais evidente o quanto o Brasil é um país cuja desigualdade continua se alargando em todos os cenários, especialmente, na educação, setor em que pequena parcela da sociedade usufrui de serviços de qualidade.

Para ela, assim como 2020, este ano foi marcado por muitas incertezas, mas isso não a impediu de continuar trabalhando em favor de Sergipe e do Brasil. “Tenho certeza que os brasileiros acompanharam nossas decisões, cobraram posicionamentos e permaneceram atentos a tudo o que foi discutido e votado, não só no Senado, mas no Congresso Nacional como um todo. Estivemos debruçados em respostas a temas essenciais e urgentes, de contenção às crises social, econômica e sanitária que estamos vivendo”, afirmou.

Fonte e foto assessoria