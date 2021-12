‘Um Lugar ao Sol’: Para salvar Christian, Ravi se livra de Tulio

Túlio diz a Ruth que vai desmascarar Christian/Renato. Bárbara diz a Nicole que ela traiu sua confiança. Breno decide voltar para o Rio para ajudar o pai, e Cecília pede carona a ele. Breno aconselha Cecília a conversar com Rebeca. Júlia jura a Felipe que parou de beber e pede ajuda financeira para gravar seu CD. Ana Virgínia aconselha Felipe a não dar dinheiro para Júlia. Ravi aproveita distração de Túlio e parte com o carro, deixando o executivo no meio da estrada. Bárbara joga o celular de Christian/Renato na piscina. Túlio consegue um carro para seguir viagem. Breno fotografa Cecília. Santiago diz a Christian/Renato que ficaria muito zangado se ele traísse sua confiança. Túlio deixa Christian/Renato chocado ao chamá-lo de Christian dos Santos.