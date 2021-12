Viih Tube: “Sou piranha mesmo, mas com ex de amiga não se brinca”

Após três dias de muita festa no Ceará, Viih Tube está de volta ao Rio de Janeiro. A ex-BBB foi fotografada nesta quinta-feira (9) desembarcando no aeporto. Ela, que virou assunto nas redes sociais ao curtir a Farofa da Gkay, agitou de novo a web ao fazer uma declaração forte no Twitter.

“Gente eu sou piranha mesmo, mas com ex de amiga não se brinca. Ex teve história, teve amor. Então, por favor querido, vamos ter senso”, disse ela, à tarde. Viih Tube não citou nomes, mas internautas disseram que seria uma referência à Carla Diaz e Arthur Picoli – a influencer teria ficado com o ex-colega de reality, por sua vez ex da atriz, eterna Kadija de O Clone.

Fonte/foto: globo.com