Zezinho Sobral defende o fortalecimento da vaquejada no Estado

Na Sessão Plenária de hoje (09), o deputado Zezinho Sobral (PODEMOS) utilizou o Pequeno Expediente na Tribuna para registrar que esteve na noite de ontem, quarta-feira, no município de Itabaiana, participando de evento promovido pela Associação Sergipana de Criadores de Cavalo Quarto de Milha (ASQM). A instituição promove Circuito de Vaquejadas.

Reflexivo, afirmou saber a razão de colocar o seu mandato nesse tipo de pauta e de fazer a defesa do Esporte para os sergipanos. Na ocasião da fala, salientou a relevância socioeconômica e cultural da vaquejada e da convivência das normas disciplinadoras da vaquejada para a proteção e garantia dos direitos dos animais.

“É um esporte que gera emprego e defende o bem-estar do animal. A vaquejada integra as famílias, humaniza as relações e trouxe para o estado várias oportunidades de negócios, de trabalhos e é responsável por vidas que são construídas nessa direção. Importante o fortalecimento desse esporte que é genuinamente nordestino e que cresce com qualidade e respeito aos animais e as famílias”, defendeu Zezinho Sobral.

Foto: Jadilson Simões

Por Stephanie Macêdo