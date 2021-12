Academia Maruinense de Letras e Artes celebra 4 anos e novas posses

A Academia Maruinense de Letras e Artes, (AMLA), está em festa. A academia completa quatro anos nesta terça-feira, (14), e preparou uma cerimônia especial para acadêmicos e convidados.

A AMLA lançará sua primeira antologia, composta por contos, poemas e crônicas de autoria dos acadêmicos e de estudantes que participaram do I Concurso Literário João Rodrigues da Cruz.

A ocasião também marcará a posse dos novos acadêmicos, que serão recém-integrados à mais alta corte da literatura. Ao todo, 12 pessoas vão ser empossadas.

“Estamos muito gratificados e felizes pela celebração dos quatros anos da AMLA. Ao longo desse tempo, temos conseguido realizar um trabalho de resgate cultural, histórico e literário da cidade inspiradora que é Maruim. Acredito que a academia sozinha não existe, ela precisa ter a participação da sociedade, principalmente da área educacional. A prova disso é a publicação da nossa primeira antologia, uma produção literária dos acadêmicos e de estudantes das redes pública e privada de Maruim, que participaram do I Concurso Literário João Rodrigues da Cruz, um projeto desafiador que estaremos lançando junto com a posse dos novos acadêmicos. Apesar dos reflexos da pandemia, a AMLA não se afastou da missão de levar esse projeto da boa prática da leitura, da cultura e do culto ao conhecimento ao povo maruinense”, disse Maria Lúcia Marques Cruz e Silva, presidente da AMLA.

A celebração será às 19h no Gabinete de Leitura de Maruim, que fica localizado na Praça Barão de Maruim, S/N, no Centro da cidade e seguirá todos os protocolos de segurança contra o novo coronavírus.

Por Lohan Muller