Avenida Deputado Reinaldo Moura é inaugurada e Prefeitura considera uma justa homenagem

“Esta é uma avenida que representa muito. É uma obra com a qual sonhei e que, além da sua grandiosidade, carrega o nome de um grande homem, político e sergipano, imortalizando Reinaldo Moura”. A afirmação foi feita pelo prefeito Edvaldo Nogueira, ao entregar, na noite desta sexta-feira (10), o novo eixo viário da capital sergipana: a avenida Deputado Reinaldo Moura. Localizada no 17 Março, a nova via da cidade, interliga as avenidas Professor Enoque Souza e João Batista, tornando-se fundamental para a melhoria da mobilidade urbana dos bairros Santa Maria, Aruana e Marivan. Fruto de um investimento superior a R$ 8 milhões, sendo parte de convênio com o governo federal e outra de contrapartida do Tesouro Municipal, a conclusão da obra representa mais um compromisso de Edvaldo com os aracajuanos que se concretiza.

“Hoje estou tomado por uma grande emoção. Emoção por entregar mais uma grandiosa obra no 17 de Março, bairro que foi idealizado na minha outra gestão, emoção pela diferença que esta avenida fará na vida dos aracajuanos, e emoção por poder homenagear um amigo, que partiu deixando muita saudade. A avenida Deputado Reinaldo Moura é uma obra completa, que liga o Centro da cidade ao 17 de Março, e abre uma nova perspectiva na nossa cidade. Sonhamos com esta avenida, que possui ciclovia, pista dupla, iluminação de LED, e estamos materializando ao entregá-la”, destacou Edvaldo.

Durante a solenidade, o prefeito também expressou sua felicidade ao homenagear Reinaldo Moura, inaugurando a avenida que carrega o seu nome um dia antes do seu aniversário. “Neste sábado (10), Reinaldo completaria 78 anos. Ao mesmo tempo, também completa 30 dias da sua partida. Por isso fizemos questão de entregar a avenida hoje, imortalizando esse grande homem com uma justa homenagem. Ele merece pelo trabalho que fez como vereador, como deputado estadual, como presidente da Assembleia, como conselheiro do Tribunal de Contas, como um grande radialista e como um grande ser humano”, enfatizou o prefeito, entregando à família do homenageado uma réplica da placa que consta na avenida.

Edvaldo destacou, ainda, todos os investimentos que já foram realizados no 17 de Março, bairro planejado durante o seu mandato como prefeito, em 2012. “Este é um bairro que tenho a alegria de ter idealizado. Quando o construímos, havia 30 anos que não surgia um novo bairro em nossa capital. E nós não só erguemos, como o dotamos de equipamentos fundamentais, a exemplo de escolas, unidade de saúde, praças e, muito em breve, a primeira maternidade pública municipal. Hoje, o 17 de Março é um bairro completo, com ruas amplas, com conforto, como sempre imaginei que as pessoas devessem viver”, salientou.

“Justa homenagem” – Presente à solenidade, o governador de Sergipe, Belivaldo Chagas, parabenizou o prefeito de Aracaju pela relevância da obra. “Quero dizer da minha alegria de estar aqui, neste momento. Além de ser uma bela obra, carrega o nome do meu amigo Reinaldo Moura, um cara que gostava de Sergipe, dos sergipanos, dos amigos, e que sempre prestou relevante serviço ao nosso estado. É muito bom estar governador vendo um prefeito como Edvaldo, que tem transformado a cidade. Então, parabenizo a Prefeitura pela obra e também pela iniciativa de homenagear Reinaldo Moura. Ver seu nome eternizado, na véspera do seu aniversário, me deixa muito feliz. Reinaldo Moura vive”, frisou o governador.

Filho do homenageado, o ex-deputado André Moura enfatizou que “sua família está extremamente feliz pelo reconhecimento do prefeito Edvaldo Nogueira”. E considerou “uma homenagem justa e que nem esperávamos que fosse feita agora. Hoje (sexta-feira) é véspera do aniversário do meu pai, amanhã (sábado) completaria 78 anos, uma data muito especial pelo aniversário dele, mas, infelizmente, também é amanhã que se completa 30 dias do seu falecimento. Então, estamos felizes com o reconhecimento do prefeito Edvaldo Nogueira e da Câmara Municipal, que aprovou, por unanimidade, o nome do meu pai para esta importante avenida. É uma via que tem um significado muito especial, que liga dois bairros e que, através da parceria com o prefeito, conseguimos fazer muitas obras para melhorar a vida das pessoas”, destacou André.

Autor da propositura que deu nome à avenida, o vereador Antônio Bittencourt se disse honrado pela oportunidade de fazer a indicação. “A política nos possibilita estreitar laços. E Reinaldo Moura representava essa capacidade de fazer amigos, de contar e de fazer histórias. Agradeço por ter tido a oportunidade de indicar a homenagem, abraçada por todos os vereadores que votaram unanimemente na propositura. Com toda certeza, nossa cidade sente orgulho de ter uma avenida tão importante com o seu nome”, declarou.

Nova via – A nova via, situada entre as avenidas Silvério Leite Fontes e José Alves Sobrinho, possui pista dupla e é considerada uma extensão do corredor de transporte Augusto Franco-Jardins. Com um projeto moderno e arrojado, ela desafogará o trânsito na avenida Alexandre Alcino, contribuindo para a melhoria da mobilidade urbana nos bairros Santa Maria, 17 de março, Aruana e Marivan.

Para a execução da obra, foram investidos R$ 8.717.164,60, sendo uma parte fruto de convênio com o governo federal e outra de contrapartida do Tesouro Municipal. A nova avenida possui cerca de 1,2 km de pista dupla, com ciclovia e 3,5 km de calçadas que obedecem às normas de acessibilidade. Toda a extensão da avenida é iluminada com a tecnologia de LED.

“Esta é uma obra que teve início na gestão passada e carrega um significado muito grande de melhoria na mobilidade urbana. Os acessos ao bairro 17 de Março eram feitos através do Santa Maria ou da avenida Melício Machado e não havia um acesso direto ao bairro. Com essa avenida, cria-se a ligação do 17 de Março ao Centro da cidade, uma melhoria para toda a população do bairro e para a comunidade das Mangabeiras, no futuro projeto”, detalhou o presidente da Empresa Municipal de Obras e Urbanização (Emurb), Sérgio Ferrari.

O homenageado – A Lei que denominou o nome da avenida de Deputado Reinaldo Moura foi sancionada pelo prefeito Edvaldo Nogueira no último dia 7 de dezembro. A sugestão da homenagem foi feita pelo próprio prefeito ao vereador Antônio Bittencourt, que foi o autor da propositura.

Natural de Japaratuba, Reinaldo Moura Ferreira, tinha 77 anos. Foi vereador de Aracaju, deputado estadual e conselheiro do TCE. Também exerceu a profissão de radialista. Reinaldo foi internado na noite do dia 9 de novembro, no Hospital Primavera, na capital sergipana, com quadro de dissecção aguda de aorta, um distúrbio cardiovascular, e foi submetido a uma cirurgia cardíaca de emergência. Em seguida, foi transferido para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI), mas não resistiu.

Estiveram presentes na solenidade, o governador do Estado, Belivaldo Chagas; a vice-prefeita, Katarina Feitoza; o deputado federal Fábio Mitidieri; o presidente da Assembleia Legislativa, deputado estadual Luciano Bispo; o deputado estadual Zezinho Sobral; o vice-presidente da Câmara Municipal de Aracaju, Vinicius Porto; os vereadores Sargento Byron, Pastor Eduardo Lima, Pastor Diego, Breno Garibalde, Soneca, Binho, Antônio Bittencourt, Fábio Meireles, Cícero do Santa Maria, Sávio Neto de Vardo, Ricardo Vasconcelos e Manoel Marcos; o prefeito de Poço Verde, Igor Oliveira; a prefeita de Capela, Silvany Mamlak; o prefeito de Frei Paulo, Anderson Menezes; o prefeito de Areia Branca, Alan de Agripino. a prefeita de Japaratuba e nora do homenageado, Lara Moura, além da irmã, filha, viúva, genro, e netos do homenageado.

Fonte: Secom da Prefeitura

—