Canindé: programação natalina com iluminação e divulgação de eventos

Canindé deu início à programação natalina com uma programação diversificada na última quarta-feira, 08/12, e finalizará em 30 de dezembro/2021. Na ocasião, o Prefeito Weldo Mariano fez a entrega da iluminação da cidade que ocorreu à Praça Ananias Fernandes visitando a ornamentação e com apresentação da Banda Fanfara de Papai Noel. Ele participou da missa na igreja católica em homenagem a padroeira do município, Nossa Senhora da Conceição, acompanhado da primeira-dama e secretários.

Esse ano de 2021 o tema apresentado para o Natal foi “Natal em Canindé. O Renascer da Cultura”. A Secretaria Municipal de Turismo planejou uma carta de eventos – programação – que teve início no dia 08, cujas apresentações se darão à Praça Ananias Fernandes, Coreto e Casa da Cultura e Arte Dona Gidalva Fernandes, com a Quinta Cultural.

Apresentações apresentadas para o período de 08 até 30 de dezembro:

Dia 08/12 – às 20H – Entrega da iluminação da cidade e apresentação da Banda de Fanfarra do Papai Noel com repertório natalino;

Dia 09/12 – às 19h30 – Quinta-Cultural, Casa da Cultura e Arte Dona Gidalva Fernandes: apresentação Coral das Crianças com repertório natalino;

Dia 12/12 – às 20H – Domingo no Coreto, Praça Ananias Fernandes: Orquestra Sanfônica e Quarteto Infantil;

Dia 16/12 – às 19h30 – Quinta Cultural, Casa de Cultura e Arte Dona Gidalva Fernandes: Banda musical Igreja Católica de Canindé de São Francisco, Banda de Fanfarra do Papai Noel e Orquestra Sanfônica;

Dia 19/12 – às 20h – Domingo no Coreto, Praça Ananias Fernandes: Quarteto Infantil/Mulheres e Coral da 1ª Igreja Batista;

Dia 23/12 – às 19h30 – Quinta Cultural, Casa da Cultura e Arte Dona Gidalva Fernandes: Quarteto Musical e Show com Adriano e Banda;

Dia 25/12 – às 20H – Especial de Natal, Praça Ananias Fernandes: Fanfarra do Papai Noel, Orquestra Sanfônica, Pastoral e Coral da Cidade;

Dia 30/12 – às 19h30 – Casa da Cultura e Arte Dona Gidalva Fernandes: Coral da Cidade e Coral da 1ª Igreja Batista. Encerramento dos festejos natalinos.

O tema escolhido “Natal em Canindé. O Renascer da Cultura”, ilustra o quanto a Administração Municipal tem trabalhado para valorizar a cultura local, o renascer. Dentro desse contexto de valorização, Van Filgueira, filho do saudoso João Filgueira “Dão”, surgiu interpretando o Papai Noel, caminhou pela Praça Ananias Fernandes sendo chamado para posar em fotografias com o público. As pessoas lembraram do saudoso Dão que foi uma espécie de ícone e promotor da cultura desde a velha Canindé, cuja trabalho nas manifestações culturais encontram-se na memória popular. Van Figueira e outros filhos de Dão continuam o legado do pai.

A cidade recebeu ornamentação em diversos pontos e continua realizando serviços para o brilhantismo dos festejos natalinos envolvendo diversas secretarias numa espécie de ação conjunta. Sem perder a responsabilidade e conectado com sua gestão, o Prefeito Weldo Mariano não esquece que o município está sob decreto de emergência em razão dos danos causados pelo temporal, que pessoas continuam necessitando da Prefeitura para sobreviver e também sobre o momento da pandemia que precisa ser administrado todo dia. Canindé de São Francisco apresenta uma programação de Natal pautada pela responsabilidade da gestão que continua priorizando o orçamento financeiro em detrimento de diversos compromissos que estão em fase de cumprimento

O Prefeito Weldo Mariano foi convidado pelo padre após a finalização da missa e lhe franqueou a palavra. Sucinto e breve, o gestor agradeceu ao povo por participar do evento e da tradição religiosa pedindo a Deus que abençoasse Canindé de São Francisco e todo povo.

Por Adeval Marques