Comerciantes e comunidades da Zona de Expandão celebram retomada da feira cultural

Após anos sem acontecer a Feirinha GastroArtes da Aruana, as comerciantes Maurilia Nogueira, Irene e Edenilza buscaram apoio há alguns meses, do vereador por Aracaju, Joaquim da Janelinha, propondo assim uma retomada, e desta forma acontecerá amanhã, 11, a partir das 16h, na Praça do Porto Sul, em frente à feira livre no bairro Aruana. O evento contará com 40 comerciantes expondo os seus produtos de gastronomia e arte.

“Estamos muito felizes e gratificados por poder mais uma vez proporcionar às comunidades e aos comerciantes, essa oportunidade de ganho dos dois lados – aquecimento destes que passaram tanto tempo por dificuldades por conta da pandemia e para nós, que estaremos desfrutando em adquirir tanta coisa boa, de qualidade num só lugar, num só momento”, disse Joaquim que aproveitou a oportunidade para convidar a toda Aracaju.

“Estendo o convite para que, além dos amigos da Zona de Expansão, todos possam visitar a Feirinha GastroArtes da Aruana. Aqui será, sem dúvida alguma, uma grande vitrine para futuros e contínuos ‘encontros’ como estes, tão valiosos e únicos. Parabéns Maurília e equipe pela dedicação para que o projeto desse certo. No conjunto Augusto Franco já tivemos uma nesse ano, e, sem dúvida alguma, daremos segmento a várias outras por lá também. Logo, quem sabe, chegaremos até o seu bairro!”, finalizou Joaquim acreditando na extensão do projeto.

Foto assessoria

Por Monique Costa