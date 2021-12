Concerto Natalino da Orsse é projetado no Memorial da Justiça

O concerto será projetado nas paredes do Memorial do Poder Judiciário (praça Olímpio Campos), com transmissão ao vivo pelo instagram do TJSE e com público presencial

Nesta sexta-feira,10 de dezembro, às 18h, a Orquestra Sinfônica de Sergipe fará parte da Celebração Natalina do Poder Judiciário de Sergipe. Na ocasião, a Orsse terá projetado e difundido em som e áudio digital o seu tradicional Concerto Natalino, gravado diretamente do palco do Teatro Tobias Barreto, pelo cineasta Pico Garcez e equipe.

O concerto será projetado nas paredes do Memorial do Poder Judiciário (praça Olímpio Campos), com transmissão ao vivo pelo instagram do TJSE (@tjseoficial) e com público presencial. A Orsse é uma realização do Governo de Sergipe, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap). O concerto é uma realização do Tribunal de Justiça de Sergipe, com apoio da Funcap.

Sobre o concerto, serão apresentadas 7 peças natalinas, com arranjos e regência do maestro Guilherme Mannis. Serão mescladas peças tradicionais do repertório sinfônico, tais como Noite Feliz e Joy to the World, a peças mais jazzísticas como Sleigh Ride, Spirit of the Season e Santa Claus is Coming, entre outras.

Repertório e intérpretes:

Guilherme Mannis, regente e arranjos sinfônicos

Pico Garcez, cineasta

TRADICIONAL

Abertura “Radio City Christmas”

Leroy ANDERSON

Sleigh Ride

Walter AFANASIEFF

All I Want for Christmas is You

Glen BALLARD e Alan SILVESTRI

Spirit of the Season

Franz GRUBER

Noite Feliz

Isaac WATTS, J. Fred COOTS e Haven GILLEPSIE

Joy to the World – Santa Claus is Coming