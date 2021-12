Contra Reforma Administrativa, Caravana de Sergipe vai ao Ato Nacional em Alagoas

Caravanas de todo o Brasil chegarão à cidade de Maceió/Alagoas, na manhã deste sábado, dia 11 de dezembro, para cobrar do deputado alagoano que preside a Câmara Federal, Arthur Lira, sua responsabilidade pela destruição do serviço público no Brasil caso a Reforma Administrativa (Proposta de Emenda Constitucional – PEC 32), que tramita no Congresso Nacional, seja aprovada.

Servidores públicos, trabalhadoras domésticas, dirigentes sindicais, professores da Rede Pública Estadual, professores universitários, militantes dos movimentos sociais, entre várias categorias de trabalhadores sairão de Sergipe, distribuídos em dois ônibus.

O presidente da Central Única dos Trabalhadores (CUT Sergipe), Roberto Silva, criticou a obediência de Arthur Lira ao projeto bolsonarista de massacre da classe trabalhadora e destruição do serviço público. “Vem gente do Brasil inteiro pro Nordeste, para a terra de Arthur Lira, neste sábado. Ele tem sido o principal instrumento de destruição de direitos da classe trabalhadora pelo governo Bolsonaro na Câmara dos Deputados. O protesto em Alagoas vai repudiar sua política de massacre da classe trabalhadora e de desmonte do serviço público no Congresso Nacional”, explicou.

Quitéria Santos, vice-presidenta do SINDOMESTICO e dirigente da CUT Sergipe, afirmou que a destruição do serviço público prejudica toda a população que depende do serviço público, assim, trabalhadoras domésticas também irão participar do protesto.

“Quando o servidor público é afetado em seu salário e seus direitos, ele demite a trabalhadora doméstica. No meio desta crise que já estamos enfrentando, o desemprego das trabalhadoras domésticas está terrível. Com a aprovação da PEC 32 e o desmonte do serviço público, a situação vai piorar muito. Como vamos ficar sem assistência social, educação e saúde pública?”, questionou Quitéria.

Por por: Iracema Corso