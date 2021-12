CPSE: Dia do Marinheiro será comemorado na próxima segunda-feira, dia 13, em Aracaju

Data homenageia o aniversário de nascimento do Almirante Tamandaré

A Capitania dos Portos de Sergipe (CPSE) realizará às 11H do dia 13 de dezembro a cerimônia militar alusiva ao Dia do Marinheiro, em homenagem ao aniversário de nascimento do Almirante Joaquim Marques Lisboa, o Marquês de Tamandaré, militar da Armada que se destacou por sua dedicação e coragem e da qual tornou-se Patrono Marinha do Brasil (MB).

A solenidade terá início coma execução do Hino Nacional, seguido da leitura da Ordem do Dia do Comandante da Marinha e da mensagem do Presidente da República, reverenciando os Marinheiros do Brasil, destacando-se por seus feitos notáveis. Na sequência haverá condecoração de personalidades civis e militares, com a Medalha Amigo da Marinha, destinada aos que se distinguiram no relacionamento com a Marinha do Brasil e na disseminação da mentalidade marítima junto à sociedade. Serão cumpridos todos os protocolos sanitários em vigor.

Da assessoria da Capitania dos Portos de Sergipe