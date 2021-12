Eduardo Lima fez reflexão sobre o combate à violência contra crianças e adolescentes

O vereador Eduardo Lima (Republicanos), destacou na manhã da quinta-feira, 9, a necessidade do poder público aparelhar de forma significativa as ferramentas do município que acolhem as famílias de crianças e adolescentes aracajuanos para um melhor combate à violência contra esse grupo tão vulnerável.

Desde o início do seu mandato o parlamentar tem se destacado por lutar pelo fortalecimento dos órgãos como os CRAS, CREAS, Consellhos Tutelares, Centros Integrados, entre outros. Como presidente da Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, ele tem buscado cada dia mais e mais encontrar soluções para os diversos proplemas que envolvem o público infanto-juvenil, entre o maior deles está a violência.

Um dos grandes problemas ressaltados pelo parlamentar em entrevista ao TV Câmara Aracaju, foi sobre a circulação constante de crianças e adolescentes desacompanhados dos seus responsáveis em shoppings da cidade, como também a presença de crianças pedintes nos sinais de trânsito.

“O público infanto-juvenil muitas vezes não tem voz! Nós enquanto Frente Parlamentar, estamos aqui para lutar pela garantia do sistema de direitos da criança e do adolescente, buscando a melhoria e aparelhamento dos ógãos, o aperfeiçoamento dos profissionais e com essas ações consegui alcançar um combate efetivo a qualquer tipo de violência praticado contra esses aracajuanos que são o nosso futuro”, afirmou o vereador.

