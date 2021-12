Feira Nações & Artes traz produtos de diferentes culturas para Aracaju

Artigos da Turquia, Egito, Síria, Índia, Marrocos e Brasil ganham evidência no Shopping Jardins

Quem visita a Praça de Eventos Orquídea do Shopping Jardins, em Aracaju (SE), tem a oportunidade de conhecer e adquirir produtos de diferentes culturas presentes na Feira Nações & Artes. A maioria das peças retrata as tradições do Oriente Médio, com destaque para incensos, bijouterias e objetos decorativos egípcios, perfumes, bolsas, amuletos e suvenires turcos. No entanto, essa não é a única região presente no espaço.

O diferencial da feira é justamente a pluralidade cultural que destaca artigos de vários países, como Índia, Marrocos, Peru e, é claro, Brasil. Entre tanta variedade, é possível comprar roupas, petisqueira, garrafa térmica e jogo de xícaras indianos, colares, brincos e enfeites com pedras naturais, japamala (cordão de contas usado na meditação), esculturas de Buda, gorro e suvenires peruanos, tapete marroquino e roupas para bonecas.

Dentre os destaques estão os produtos da Turquia, os doces e os artigos voltados para a saúde e o bem-estar. Além de bolsas e diversos objetos com olho turco, o visitante encontra perfumes artesanais provenientes do país euroasiático. As fragrâncias são à base de óleo, não contêm álcool, e o cliente escolhe os frascos na hora. As opções são belas, delicadas e diversas.

Da Síria, vem a receita do manjar branco com damasco, O doce é o carro-chefe das iguarias comercializadas na feira. Manjar branco com maracujá, doce de amendoim com pingos de leite, cocadas com damasco e com polpa de manga, doce de leite com ameixa e com maracujá, creme de avelã com coco, fondant com nozes e bananada sem adição de açúcar também integram o menu de delícias.

O mix de produtos para autocuidado e bem-viver também é diverso. Óleos essenciais e vegetais, sabonete, creme dental, cosméticos, mel, própolis e pólen são alguns dos produtos naturais em evidência. Todos fabricados no Sul de Minas Gerais. A Nações & Artes apresenta também bolsa térmica que vai ao congelador e também esquenta sozinha a partir de reação exotérmica, luva massageadora, palmilhas magnéticas, esfoliante de pé, power bands e outros acessórios para a prática de exercícios físicos e os cuidados com o corpo.

O evento acontece até 13 de janeiro de 2022 e está aberto à visitação, de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 14h às 20h. O acesso é gratuito.

Nações & Artes

O quê? Feira destaca culturas de diferentes países e apresenta produtos da Turquia, Egito, Síria, Índia, Marrocos e Brasil.

Quando? Até 13 de janeiro de 2022. Segunda a sábado, das 10h às 22h, e domingos, das 14h às 20h.

Onde? Praça de Eventos Orquídea do Shopping Jardins, localizado na Avenida Ministro Geraldo Barreto Sobral, 215, bairro Jardins, em Aracaju | SE.

Acesso? Gratuito.

Mais informações: (79) 2107-5555| shoppingjardins.com.br | @ShoppingJardins

Fonte e foto: Ascom Shopping Jardins