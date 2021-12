Flávio Conceição toma posse como presidente do TCE-SE em solenidade bastante concorrida

O conselheiro Flávio Conceição tomou posse, nesta sexta-feira (10) como presidente do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe (TCE-SE), em solenidade concorrida e que se iniciou com a cantora Amorosa cantando o Hino Nacional. A nova Mesa para o biênio 2022/2023 terá, ainda, os conselheiros Ulices Andrade e Angélica Guimarães, que assumirão a vice-presidência e corregedoria-geral, respectivamente.

A solenidade foi prestigiada por diversas autoridades representantes dos três poderes, a exemplo do governador Belivaldo Chagas, o presidente do Tribunal e Justiça de Sergipe (TJ/SE), desembargador Edson Ulisses de Melo, e do presidente da Assembleia Legislativa (Alese), deputado Luciano Bispo.

Entre os demais presentes na solenidade estiveram o prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira; os deputados federais Gustinho Ribeiro, Fábio Mitidieri, Fábio Henrique, Fábio Reis e Valdevan Noventa; os desembargadores José dos Anjos e Roberto Porto; o procurador de Justiça, Eduardo Barreto; a promotora de Justiça, Ana Paula Machado; os conselheiros aposentados Antônio Manoel e Carlos Alberto Sobral (diretor da Ecojan), além de familiares e amigos dos empossados. ​

Engenheiro civil formado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Flávio Conceição de Oliveira Neto foi chefe da Casa Civil em dois governos, já presidiu o Departamento de Estradas e Rodagem (DER) e foi secretário de Transportes, Obras e Energia, também no Governo do Estado de Sergipe. No TCE/SE, foi empossado como conselheiro em 28 de dezembro de 2006.​

Belivaldo na posse – O governador Belivaldo Chagas (PSD) disse “com muita honra e satisfação, participei nesta sexta-feira da solenidade de posse da nova Mesa Diretora do Tribunal de Contas do Estado (TCE/SE) para o biênio 2022/2023.



Belivaldo parabenizou pessoalmente e desejou muito boa sorte ao novo presidente Flávio Conceição, vice-presidente Ulices Andrade e corregedora-geral Angélica Guimarães, eleitos pelo colegiado no Pleno no último dia 25/11 e que assumirão os mandatos a partir do dia 1º de janeiro de 2022. Indicados pelo novo presidente da corte de contas, também assumirão para o próximo biênio o conselheiro Luiz Augusto na Ouvidoria, e o conselheiro aposentado Carlos Alberto à frente da Escola de Contas (Ecojan). ​​

– Tenho a mais absoluta certeza de que Flávio Conceição, tem a capacidade e a competência necessárias para presidir a casa e avançar neste trabalho tão importante de controle externo das contas públicas do estado e municípios sergipanos, que já estava sendo tão bem conduzido pelo conselheiro Luiz Augusto Carvalho Ribeiro, disse.