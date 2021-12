Governo do estado de Sergipe comemora 60 anos do Banese

Para celebrar as seis décadas de existência do banco estadual, o encontro contou com o show da cantora Vanessa da Matta

O governo de Sergipe, através do Banco do Estado de Sergipe (Banese) realizou, na noite desta quinta-feira, 09, um evento em comemoração aos 60 anos da instituição. Para celebrar as seis décadas de existência do banco estadual, o encontro contou com o show da cantora Vanessa da Matta.

Representando, neste ato, o governador Belivaldo Chagas, a vice-governadora Eliane Aquino fez uma fala direcionada a todos os funcionários que fazem o Banese. “Sem vocês, nossos queridos baneseanos, não teríamos seis décadas de Banese para comemorar. Hoje, ao celebrarmos os 60 anos de criação do Banese celebramos também a sergipanidade. Porque mais que uma instituição financeira sólida e competitiva, o Banese tem sido verdadeiramente um motivo de orgulho para os sergipanos. Único banco público do Nordeste, ele tem sido um agente fundamental de desenvolvimento e transformação social em nosso estado”, comemorou.

“Desde a fundação do Banco do Estado de Sergipe, em 1961 – assinada pelo então Governador Luiz Garcia, até este exato momento, muitas histórias foram vividas, lutas foram travadas, renúncias e superações marcaram momentos, mas sobretudo há que se registrar o poder de resistência, paixão e dedicação absoluta dos que fazem o Banese – uma fraterna comunidade que soube soerguer o nosso Banco ao longo de sua história. É o baneseano a energia de sustentação Institucional, alicerce primaz durante essas seis décadas”, disse o presidente do Banese, Helon Oliveira.

O evento desta quinta-feira foi destinado aos colaboradores do Grupo Banese, o que inclui os funcionários de carreira e as pessoas que trabalham na SEAC (administradora do Banese Card e da TKS) e da Banese Corretora de Seguros, além do Sergus e Casse).

A celebração integra o ‘Natal Cores da Gente’, inspiração da edição 2021 da festa de Natal do Museu da Gente Sergipana Gov. Marcelo Déda, realizado pelo Grupo Banese e Museu da Gente Sergipana, com a promoção do Instituto Banese e Governo de Sergipe.

Foto: Danilo França/VGE