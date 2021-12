Homem é preso após agredir com tapas e socos a companheira no Bairro Japãozinho, em Aracaju

Equipes da Força Tática do 8º Batalhão de Polícia Militar (8º BPM) prenderam, na tarde dessa quinta-feira (09), um homem por violência doméstica, durante policiamento na capital sergipana.

Segundo relato policial, os militares realizavam rondas nas proximidades da Travessa Euclides Figueiredo, no Bairro Japãozinho, quando foram acionados para atender uma ocorrência de violência doméstica. No local, a vítima foi encontrada com várias lesões na região da face, incluindo um corte no supercílio, e informou que havia sido agredida pelo seu atual companheiro com socos e tapas.

O homem e a vítima foram conduzidos ao Departamento de Atendimento a Grupos Vulneráveis (DAGV), para adoção das medidas cabíveis.

Fonte: Ascom PM/SE