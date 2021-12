Janier Mota requer título de cidadão sergipano ao promotor Edyleno Sodré

Alese aprovou a concessão do título ao membro do MPSE em sessão nesta última terça-feira, 7

A deputada estadual Janier Mota (PL) solicitou à Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese) a concessão de título de cidadão sergipano ao promotor de justiça Edyleno Italo Santos Sodré. O Projeto de Resolução Nº 49º/2021 que confere a honraria ao membro do Ministério Público de Sergipe (MPSE) foi aprovado na sessão plenária desta última terça-feira, 7.

Natural da cidade de Feira de Santana, na Bahia, o promotor Edyleno Sodré é graduado em Direito pela Universidade Federal da Bahia (UFBA), em 1996; mestre em Constitucionalização do Direito com ênfase na área de Direito Penal pela Universidade Federal de Sergipe; e doutorando em Direito pela UFBA. Foi professor de Direito da Faculdade de Administração e Negócios de Sergipe (Fanese) – entre 2016 a 2019.

Desde 2006, Edyleno Sodré atua como promotor de justiça de Sergipe, sendo, atualmente, titular da 2ª Promotoria de Justiça da cidade de Propriá. Ele também é integrante do corpo docente da Escola Superior do Ministério Público de Sergipe (ESMP-SE).

“Dr. Edyleno é merecedor deste título de cidadão sergipano. Com ampla experiência na área do Direito com ênfase em Direito Público, ele tem contribuído muito com o desenvolvimento do nosso Estado. Em Itabaianinha, ele atuou como promotor entre os anos de 2013 e 2018, realizando um excelente trabalho, sobretudo nas áreas da Infância e Adolescência e Segurança Pública”, afirma Janier Mota.

Em sua carreira profissional, o promotor Edyleno Sodré também já atuou como juiz eleitoral; membro da banca da prova oral de Delegado de Polícia da Cebraspe; e nas Correições-Gerais nos Estados do Amazonas (2017) e Roraima (2019), como membro auxiliar da Corregedoria do Conselho Nacional do Ministério Público.

