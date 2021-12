Juninho Alê, Lara Caju e Mildes se apresentam no Natal Iluminado

Artistas foram selecionados pelo público no Sescanção 2021.

O Natal Iluminado receberá apresentações especiais de Juninho Alê, Lara Caju e Mildes neste sábado (11), a partir das 19h, no palco montado na Praça Fausto Cardoso, no Centro de Aracaju. Jaque Barroso também foi selecionada, mas não poderá comparecer devido à incompatibilidade de data com a agenda da artista.

Os quatro cantores foram escolhidos pelo público da Mostra Sergipana de Música Sescanção 2021, através de uma votação disponibilizada no site e redes sociais do Sesc Sergipe. Eles estão entre os oito selecionados dos quase 100 inscritos nesta edição do evento.

A mostra, que completou 25 anos nesta edição, foi realizada no período de 24 a 26 de novembro no, auditório do Sesc Comércio.

Artistas

Juninho Alê iniciou a vida artística na igreja. As canções dele falam sobre as orações e a presença de Deus em tudo. Ele vai apresentar ao público as músicas Deus Forte, Te Adorar e Derrama Tua Sheknah.

Lara Caju é cantora e compositora. Sua proposta sonora resgata ritmos tradicionais, genuinamente sergipanos, mesclados com influências da música contemporânea nacional e internacional. As músicas autorais escolhidas foram Sertão, Fauna e Flora e A Voz do Povo.

Mildes está no início da sua carreira artística autoral. Com apenas 24 anos, ele se prepara para o lançamento do seu primeiro EP, que terá os gêneros MPB, Blues e Baião. O jovem vai apresentar as composições Encarnação, Na Sementeira e Bloco Mar Azul.

A cantora, compositora e atriz sergipana Jaque Barroso une ritmos eletrônicos com ritos da cultura popular afro. As canções destacam a ancestralidade, críticas ao racismo e empoderamento feminino e negro. As músicas selecionadas para o Sescanção foram Banho de Quilombo, Deusa Nagô e Maculelê.

