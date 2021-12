Maquiagem para o verão: como adaptar os produtos e fazer com o que dure mais

Para suportar os dias mais quentes do ano, é importante usar produtos de melhor qualidade e protetor solar, além de tons e texturas leves.

Com a proximidade do verão, a estação mais quente do ano, alguns cuidados devem ser adaptados à rotina. Os altos índices de raios solares podem danificar a pele e, por isso, é imprescindível mudar os hábitos, principalmente para aqueles que não dispensam o uso de maquiagem.

De acordo com a professora do curso de Estética e Cosmética da Universidade Tiradentes (Unit), Shirlei dos Santos Campos, o filtro solar é o item mais importante. “A coisa mais importante para a pele no verão é o cuidado já adotado durante todo o ano: lavar bem a pele com sabonetes específicos, usar um tônico e um hidratante. Porém, é importante uma atenção especial para uso de protetor solar, que a gente também já deve usar durante todo o ano, mas no verão vale aumentar essa proteção, o que ajuda muito a manter um cuidado mais especial com a pele”, disse.

Para quem não dispensa o uso de maquiagem, é essencial adaptar os produtos utilizados no verão. A recomendação de Shirlei é usar protetor solar com cor, porque além de proteger a pele de queimaduras do sol, ele disfarça as imperfeições e uniformiza o tom da pele.

“No verão, geralmente utilizamos menos maquiagem. Então, o que recomendamos é que se durante o inverno você vai usar uma base com uma cobertura mais intensa, no verão utilize um protetor solar com cor ou um CC Cream, que é um produto multifuncional que serve para proteger a pele da cor e também para poder ter outros benefícios que o próprio produto diz”, sugeriu.

O pó compacto também é um produto que deve ser adaptado para o uso do pó translúcido, que tem um textura mais leve e acumula menos nas linhas de expressão. Com um batom em tom claro ou gloss e máscara de cílios, a maquiagem será mais natural e condizente com a estação.

Em dias muito quentes, o suor pode atrapalhar a maquiagem, fazendo com que escorra e acumule em algumas áreas do rosto. “Lógico que com o suor a gente vai precisar limpar a pele e reaplicar o produto, porque não tem como evitar que ele venha em dias de calor. Mas, para evitar que o suor atrapalhe a maquiagem, recomendamos que sejam utilizados produtos com uma durabilidade melhor, para ajudar a estar com a pele mais bonita”, explicou a professora.

Para finalizar a maquiagem e ajudá-la a durar por mais tempo, é recomendado o uso do fixador de maquiagem, bruma hidratante ou bruma fixadora.

