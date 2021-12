Maria Gadú comemora 20 anos de carreira com show em Aracaju

A cantora Maria Gadú está de volta a Aracaju e vai celebrar seus 20 anos de carreira com o show ‘Quem sabe isso quer dizer amor’ que será apresentado no dia 20 de janeiro de 2022, a partir das 20h30 no Teatro Tobias Barreto, em Aracaju. A censura é de 14 anos e o show vai seguir todos os protocolos e decretos governamentais para garantir a segurança de todos.

Neste show especial, Maria Gadú reverencia a Música Popular Brasileira e se revela multi-instrumentista no novo projeto. A artista vau apresentar regravações de nomes como Marisa Monte, Caetano Veloso, Gonzaguinha e Rita Lee, além de executar todos os instrumentos gravados nas canções, em atuação inédita em sua carreira.

“Reverência à arte, à solidão, às novas experiências, ao novo, ao velho, ao eterno. Nesse projeto, homenageio, me arriscando em novas falanges da musicalidade, artistas que acompanham minha alma há muitos anos. Me arrisquei a executar instrumentos que nunca havia tocado antes, em canções que me provocam e embalam meu coração. Uma reverência solitária a toda essa esfera. Dedico especialmente este musical aos meus alicerces : Marisa Monte e Milton Nascimento. O show está lindo e é meu presente para vocês. Ninguém pode perder”, convida.

Intitulado “Quem Sabe Isso Quer Dizer Amor”, o quarto álbum de estúdio de Maria Gadú acabam de chegar às plataformas digitais. Como uma velha alma que sente a tempestade antes que ela atinja a costa, em 2019, pré-pandemia, Gadú permitiu-se viver um tempo de solidão e introspecção na produção de seu novo álbum, e por conta disso, a artista decidiu tocar todos os instrumentos que vestiram o repertório de “Quem Sabe Isso Quer Dizer Amor”.

Ingressos

Os ingressos para o show estão sendo vendidos na bilheteria do Teatro Tobias Barreto e também na Loja Hitz (Shopping Jardins) e Site Guichê Web. Usuários Unimed têm desconto especial. Outras informações através do número (79) 3179-1490.

Foto assessoria

Por Fredson Navarro