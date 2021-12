Mitidieri, Edvaldo e André se dão as mãos durante ato de inauguração e não deixam dúvida que base está unida

A inauguração da Deputado Avenida Reinaldo Moura, nesta sexta-feira (10), também serviu para revelar a unidade entre pré-candidatos a governador do Estado, como o prefeito Edvaldo Nogueira (PDT) e o deputado Fábio Mitidieri (PSD), assim como o filho do homenageado, ex-deputado André Moura, pré-candidato a senador na chapa escolhida, que se deram as mãos no meio da multidão que prestigiou o evento;

O gesto simboliza que a escolha do candidato a governador do Estado em 2022, que será indicado pela base e terá o aval do líder do bloco, governador Belivaldo Chagas, demonstra que a disputa ocorre entre integrantes de um mesmo grupo e que estarão unidos será qual for o resultado final da escolha. Embora o momento não teve esse tom político eleitoral, mostrou que todos estão juntos para dar continuidade ao projeto político que fora traçado pelo ex-governador Marcelo Déda (PT).

O deputado federal Fábio Mitidieri falou da sua participação na inauguração da nova Avenida Deputado Reinaldo Moura, no bairro 17 de Março, em Aracaju. “Ao lado do amigo André Moura, filho do homenageado, do governador Belivaldo Chagas, do prefeito Edvaldo Nogueira e demais amigos prefeitos e autoridades de todo o estado, caminhamos por todo o percurso inaugurando a nova via que já está beneficiando os moradores da região com mais acesso e segurança nos trajetos das duas pistas e ciclovias, além do incentivo à prática de exercícios físicos”.