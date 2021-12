Pedro Luan lança novo álbum e fará show no Natal Iluminado

Cantor se apresentará dia 18 de dezembro em show especial no palco montado na Praça Fausto Cardoso

O cantor e compositor Pedro Luan, artista sergipano da MPB, acaba de lançar nas plataformas digitais o álbum “Conversa”, composto por 12 canções, em sua maioria inéditas e autorais. O CD é o terceiro lançado pelo cantor, que já vem se destacando no mercado musical há alguns anos com sua essência e singularidade.

Pedro Luan explica que as músicas do álbum novo representam, como o próprio nome já diz, uma “Conversa” com seu público. “As músicas são conversas minhas com aqueles que as ouvem. As pessoas precisam reaprender a conversar, olhar para o outro. Por isso, meu objetivo é, através das minhas canções, chamar atenção para a importância da solução dos problemas por meio do diálogo”, conta.

Para relembrar sucessos dos álbuns anteriores e presentear o público com o seu novo projeto, além de celebrar a alegria do Natal, o artista se apresentará no dia 18 de dezembro, às 19h, na Praça Fausto Cardoso, no centro de Aracaju.

“Fico muito feliz por estar, aos poucos, voltando aos palcos. O meu contato com público ficou restrito, durante muito tempo, às redes sociais e plataformas de música. Ainda estamos buscando superar esse tempo doloroso de pandemia. Agora, é com imensa esperança e todos os cuidados que vamos estar juntos mais uma vez. Preparei um repertório muito especial pra marcar esse recomeço e abrilhantar ainda mais o Natal Iluminado”, relata o cantor.

Sobre Pedro Luan

Pedro Luan, artista da Nova MPB, é músico, compositor, intérprete e já carrega boas experiências musicais. Em 2016, idealizou um grandioso projeto com o intuito de homenagear seu pai, o cantor Rogério, que havia falecido. Foi então que surgiu o projeto Feito a Dois, incluindo a gravação de um álbum e a realização de diversos shows.

Em 2019, o cantor lançou o álbum “O Que Há de Segredo”. Inteiramente independente e produzido através de financiamento coletivo, com um expressivo engajamento do público, o CD contou com 8 canções inéditas e autorais, além de apresentações musicais.

Em 2020, lançou o single “Tanto Espaço”, em parceria com o também sergipano João Ventura. De lá para cá, o artista veio se preparando para o projeto atual.

Foto assessoria

Por Regiane Sá