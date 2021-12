Polícia Civil prende em flagrante autor de duplo latrocínio em Poço Verde

Policiais civis da Delegacia de Poço Verde prenderam em flagrante Lenilson Pinto Lima pela prática de dois latrocínios no último dia 8. Ele foi identificado como o autor dos crimes que vitimaram Joel de Jesus Filho, 45, e Cristóvão de Chagas Souza, 23. Lenilson, que é ex-presidiário e já cumpriu pena por homicídio, foi localizado e preso na cidade de Simão Dias na tarde dessa quinta-feira (9).

De acordo com o delegado Wellinton Junior, o investigado, junto a outro homem, chegaram com o objetivo de roubar motocicletas. “Mas, no momento que iriam abordar a primeira vítima, Lenilson fez disparos de arma de fogo que mataram Joel. Eles fugiram pela Zona Rural e, 2km depois, encontraram com a vítima Cristóvão, em frente de sua casa. Os suspeitos anunciaram o assalto e, como a vítima saiu correndo, Lenilson fez disparos e depois a golpeou com uma faca na região da cabeça”, detalhou.

Com Lenilson, foi apreendido o aparelho celular da vítima Cristóvão. A Polícia Civil representou pela prisão preventiva dele e as buscas continuam para identificar e prender o segundo envolvido nos crimes. Informações e denúncias podem ser repassadas por meio do Disque-Denúncia, no telefone 181. O sigilo do denunciante é garantido.

