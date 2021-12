PRF flagra ônibus de viagem adulterado na BR-235

Policiais rodoviários federais flagraram, na noite dessa quinta-feira, 09, um ônibus de viagem com adulterações em seus sinais identificadores. A ação aconteceu no km 5 da BR-235, município de Nossa Senhora do Socorro.

Os policiais faziam o trabalho de fiscalização quando deram ordem de parada a um ônibus, com placas de Sergipe, pertencente a uma empresa de locação de veículos, que transportava 54 passageiros. Durante abordagem, a equipe constatou adulterações nos sinais identificadores do veículo e descobriu que as informações verdadeiras remetiam a outro ônibus da mesma empresa, porém com restrição judicial de circulação.

Os passageiros seguiram viagem em outro veículo e a ocorrência foi encaminhada à Polícia Judiciária.

Fonte: Ascom/PRF