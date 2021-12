Procuradoria do Trabalho em Itabaiana retoma atendimento presencial a partir de segunda

A Procuradoria do Trabalho no Município de Itabaiana (PTM) retoma a partir desta segunda-feira, 13, o atendimento presencial ao público externo, que será realizado de segunda a sexta, das 8h às 14h. O acesso à Procuradoria deverá obedecer às medidas de biossegurança, ser precedida da comprovação de vacinação contra a Covid-19 ou apresentação do teste de PCR para Covid-19 realizado em até 72h e medição de temperatura.

Não será permitido o acesso e a circulação de pessoas nas unidades do MPT em Sergipe sem máscara de proteção, que apresentem temperatura corporal igual ou superior a 37,5°C e estejam com sintomas gripais. Estas medidas servem para visitantes, membros, servidores e colaboradores do MPT-SE.

A PTM de Itabaiana está localizada na Av. Otoniel Dória, 445, Centro. Denúncias também podem ser feitas pelo site da instituição, no endereço eletrônico www.prt20.mpt.mp.br.

Ascom MPT-SE