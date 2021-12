Programação para o final de semana tem festivais de música, quadrilha junina e teatro no município de Aracaju

Música, teatro, manifestação popular, roda de samba, festivais. O fim de semana em Aracaju está recheado de atrações culturais em diversos eixos da cidade, através de projetos como a Maratona Cultural e o Festival Pôr do Som.

Esta programação cultural, desenvolvida pela Prefeitura de Aracaju, por intermédio da Fundação Cultural Cidade de Aracaju (Funcaju), se soma aos demais atrativos do Natal Iluminado, projeto que foi ampliado este ano e conta com atrações especiais no Centro.

As atividades culturais iniciam nesta sexta-feira, 10, e seguem até o sábado, 11, com acesso gratuito. Unidades culturais como o Centro Cultural de Aracaju e a Biblioteca Ivone de Menezes Vieira, no Centro da capital e no conjunto Augusto Franco, respectivamente, receberão apresentações artísticas.

Na Orla Pôr do Sol, no extremo sul da capital, a Prefeitura realiza mais uma edição do Festival Pôr do Som para entreter os aracajuanos e turistas num dos principais cartões-postais de Sergipe. Por lá serão cinco atrações ao longo desta sexta-feira e sábado.

Confira abaixo os detalhes da programação:

Sexta-feira, 10

17h – Música – Rayra Mayara

Local: Orla Pôr do Sol

18h – Festival – 1º Caju Jazz Festival – Prêmio “Pianista Roberto Bartneck de Oliveira”

Local: CIC Ivone de Menezes

18h30 Música – Mayko Santos (aka BUMPZ)

Local: Orla Pôr do Sol

Sábado, 11

16h Música – IV Encontro Nacional e Internacional das Mulheres na Roda de Samba

Local: Praça General Valadão

17h30 Música – Zanny a Musa

Local: Orla Pôr do Sol

19h Quadrilha Junina – Século XX

Local: Orla Pôr do Sol

19h Teatro – Wemelly Reis – Espetáculo “Ícaro e o Sol”

Local: Centro Cultural de Aracaju

19h30 Cultura Popular – Um Resgate Histórico Do Samba De Coco Do Mosqueiro

Local: Orla Pôr do Sol