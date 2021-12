Socorro injeta quase R$ 13 milhões na economia com a conclusão do pagamento do 13° salário

A conclusão do pagamento do 13º salário aos servidores públicos municipais de Nossa Senhora do Socorro será responsável por injetar quase R$13 milhões na economia sergipana, segundo a Prefeitura de Socorro. No município, os servidores recebem a primeira parcela da remuneração, proporcional aos meses trabalhados, no mês do aniversário. Já a segunda parcela foi paga nesta sexta-feira, 10.

De acordo com o prefeito Padre Inaldo, a conclusão do pagamento é resultado do intenso trabalho da gestão municipal. “O esforço fiscal realizado pela Prefeitura possibilitou que durante todos esses anos pudéssemos pagar o salário dos servidores dentro do mês e sempre creditar o pagamento do décimo dentro do prazo estabelecido. Estamos muito felizes por continuar tendo esse compromisso com os servidores que tanto se doam para fazer do nosso município uma cidade ainda melhor”, declarou.

O pagamento do 13° deve impulsionar as vendas no comércio socorrense e possibilitar o desenvolvimento da economia local. Marcos Santana é proprietário de uma loja de variedades, localizada na avenida um do conjunto João Alves. Ele espera que a movimentação em seu comércio com o pagamento do 13° seja superior a do ano passado. “As vendas ainda estão bem parecidas com o ano passado, mas com o pagamento antecipado da Prefeitura estamos confiantes que as vendas melhorem até o final do ano. Gostaria de parabenizar o prefeito porque essa é uma ação que também foi pensada em nós comerciantes”, reconhece Marcos.

VALORIZAÇÃO

Quem também comemorou o pagamento do 13° da classe patronal e da Prefeitura foi o proprietário de um material de construção, que também fica localizado na avenida um do João Alves, Gualter Mecon. “Com o pagamento percebi que o nosso povo socorrense passou a gastar mais no município, e isso é muito positivo porque ajuda a circular dinheiro em Socorro”, analisa Gualter.

Dona Maria do Céu, de 68 anos, é servente há 37 anos na Prefeitura. Ela contou que a parcela do 13° já tem destino: vai investir na casa dela. “Esse dinheirinho veio em uma hora muito boa, foi Deus que enviou no momento certo, porque ele sabe o quanto estou precisando. Vou pegar meu décimo para continuar a reforma na minha casa e, se sobrar, vou comprar o meu peru para comer assado no Natal”, disse Dona Maria, aos risos. Ela ainda destaca que, com o dinheiro, vai ajudar financeiramente na construção da casa de uma das filhas.

Para impulsionar as vendas, os sindicatos laboral e patronal tornaram a extensão do horário de funcionamento do comércio local facultativo, ou seja, os estabelecimentos podem funcionar em horário especial durante todo o mês de dezembro. “Com esse acordo, o comércio pode funcionar de segunda a sexta-feira das 08h às 20h e sábado das 08h às 18h. Inclusive, nós já pedimos reforço do policiamento da Guarda Municipal e do Batalhão para dar esse suporte aos socorrenses que forem às compras”, explicou o secretário de Indústria e Comércio, Luiz Carlos Monteiro.

Foto assessoria