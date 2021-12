Tempo aberto no final de semana. Precipitações poderão ocorrer no Alto Sertão, Centro Sul e Sul

O tempo aberto, o céu com poucas nuvens e as temperaturas máximas acima dos 30ºC que predominam nos últimos dias, permanecem durante o próximo fim de semana em Sergipe, com eventualidades em alguns territórios. Ainda nesta sexta-feira, 10, o tempo permanece nublado e parcialmente nublado durante os períodos matutino, vespertino e noturno, com temperaturas mínimas em torno de 25,7°C no litoral e 20,7°C no interior, e as máximas, entre 30,2°C no litoral e 32,1°C no interior.

Na madrugada e manhã do sábado, 11, as precipitações poderão ocorrer no Alto Sertão, com tempo nublado nos demais territórios, céu aberto com poucas nuvens no período da tarde e tempo nublado à noite. No litoral, os termômetros registrarão mínimas de 25,7°C e máximas de 30,1°C, enquanto no interior eles variam entre 22°C e 32°C.

Já no domingo, 12, as precipitações poderão ocorrer durante a madrugada nos Territórios Centro Sul e Sul Sergipano, sendo que na manhã, apenas no Centro Sul e nublado nos demais. Já nos períodos vespertino e noturno, o céu permanece nublado em todo o estado. No litoral, as temperaturas variam entre 26,1°C e 30,2°C, já no interior elas oscilam de 22,3°C a 31,3°C.

Para quem deseja acompanhar as atualizações e os boletins de previsão, precipitação, climatologia e hidrometeorologia no portal de recursos hídricos da Sedurbs/SE no campo ‘Segurança Hídrica’, basta acessar sedurbs.se.gov.br/portalrecursoshidricos.

Fonte e foto AAN