Usando a cabeça e não o fígado

Diógenes Brayner – diogenesbrayner@gmail.com

O Partido Liberal começa a atuar de forma quase invisível. Tendo à frente o presidente estadual, Edvan Amorim, que joga bem na mobilização política, ele circula para tentar consolidar um projeto e ampliar a participação em composições que deem resultados, além de seguir a orientação da Direção Nacional. Percebe-se que esfriou o movimento que pendia à esquerda e buscava um entendimento com o Partido dos Trabalhadores, embora setores da sigla defendessem a liberdade dos Estado em apoiar quem desse maior condição para fortalecer a legenda. Entretanto, como disse ontem um liberal decidido, isso será impossível de acontecer.

Valmir de Francisquinho voltou a ficar no mais absoluto silêncio, embora trabalhe para disputar bem o próximo pleito. Para ocupar uma chapa majoritária, ele ainda é o nome eleitoralmente mais forte do partido e para uma composição com a base que dá apoio ao Governo Belivaldo Chagas passa pelo presidente da Assembleia Legislativa, deputado Luciano Bispo (MDB), que tem potencial eleitoral no agreste – principalmente em Itabaiana – e em outras regiões do Estado, ao desenvolver um trabalho firme no legislativo, notadamente neste final de ano – e continuará mais à frente – com um projeto amplo e moderno de desenvolvimento sustentável.

Nesse cenário de acomodação do Partido Liberal, a questão de Itabaiana tem que ser bem avaliada, porque o deputado Luciano Bispo integra o bloco há anos, colabora com a sua unidade, defende os seus princípios e segue a orientação definida por todas as suas lideranças, inclusive ele. Luciano anuncia que é candidato à reeleição – lógico, naturalmente – mas pensa em ser um vice que mantenha os objetivos do grupo. Deixá-lo de lado passa a impressão de um “castigo pelos trabalhos prestados” e até por sua mais absoluta fidelidade. Bispo hoje tem boa aceitação em todas as regiões e não é nome que atraia apenas o eleitorado de Itabaiana.

De qualquer forma também não se pode ignorar a força política eleitoral de Walmir de Francisquinho (PL), que pelo trabalho realizado em Itabaiana como prefeito, foi muito além das expectativa da cidade e se tornou abrangente na região agreste. Francisquinho não esconde seu desejo de disputar mandato nas eleições de 2022 e até já disse que pode ser candidato a deputado estadual, mas pensando no majoritário e chegando a governador. É difícil essa “ultrapassagem na banguela”, mas não dá para subestimá-lo. Como disse ontem um parlamentar liberal, o tratamento em Itabaiana terá que ser de forma branda e diferenciada, para que consiga unir até mesmo adversários ferrenhos, que não percam suas posições grupais nos municípios em que atuam.

Para se fechar tão complicada composição, será preciso excesso de compreensão, visão do que seja melhor para o Estado e entendimento do que for mais capaz para manter um projeto político que vem há anos sem fissuras, desde que usem o bom senso e não o fígado, dentro de uma propositura em que todos saiam ganhando, principalmente o povo. Talvez por aí se encontre o melhor caminho…

Edvan e Mitidieri

O empresário Edvan Amorim (presidente regional do PL) está fazendo política 24 horas

Por dia, embora mantenha o estilo de trabalhar atrás dos bastidores.

*** Esta semana Edvan tomou café da manhã com o pré-candidato a governador, deputado federal Fábio Mitidieri (PSD), e a conversa foi considerada “muito boa”.

*** Não houve definição até porque Mitidieri ainda não é o escolhido, mas sinaliza interesse em conversas para uma composição.

Candidatura própria

Um membro da cúpula do Partido Liberal disse (em off) que o partido pretende uma vaga na chapa majoritária e a tendência é uma composição à direita.

*** Internamente há também quem defenda o lançamento de candidatura própria, mas admite que a legenda precise ser ampliada em composições.

*** Uma coisa é certa: Não há a menor chance do Partido Liberal fazer composição com nenhuma legenda de tendência à esquerda.

Reunião da base

A reunião da base aliada vai acontecer mesmo na próxima semana. Ou na segunda-feira à tarde, ou no final de sexta-feira, para que se tenha a presença dos convocados.

*** É que a partir de terça-feira os deputados federais terão que se fazer presentes à sessão plenária, em razão de votações importantes.

Ainda sem definição

O encontro de lideranças da base aliada com o governador Belivaldo Chagas, terá um tom de maior aproximação, tratará sobre as eleições de 2022, mas sem nenhuma definição.

*** Será praticamente uma conversa informal, onde todas as opiniões serão ouvidas e algumas ideias e projetos postos à mesa, mas qualquer decisão só no próximo ano.

Ausência percebida

Comentários que circulam nos bastidores da política sergipana: o senador Rogério Carvalho (PT) estaria mais ausente da movimentação política para pré-campanha.

*** Um aliado não petista de Rogério interferiu e disse que se tratava de “mentira”.

*** Acrescentou que Rogério chegaria ontem à noite em Aracaju e hoje participaria de reunião com lideranças em Tobias Barreto e Poço Verde.

Sobre Canal de Xingó

O deputado Zezinho Guimarães, em conversa com o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho (PL), pediu que “não deixasse o sergipano se frustrar com o Canal de Xingó, como se frustraram com a duplicação da BR-101”.

*** Ouviu a resposta: “enquanto eu for ministro não deixarei que isso aconteça. O Canal de Xingó é minha obsessão”!

Dedicar emendas

Para a construção do Canal de Xingó tudo vai depender da visão da bancada federal, através de verbas do orçamento. O Canal será a solução hídrica de Sergipe.

*** Cada parlamentar deve ter o desprendimento de dedicar parte do orçamento individual para a construção do Canal e não “para fazer calçamentos de paralelepípedos em cidades do interior”.

Convite a Emília

O deputado Rodrigo Valadares (PTB) disse que realmente reuniu-se com o Patriotas – vereadora Emília Corrêa e o presidente do partido, Uezer Marquês – e fez convite à vereadora para ela ser candidata ao Senado pelo PTB.

*** Rodrigo já tinha conversado com a presidente nacional do PTB, Graciela Nienov, que tem interesse pela vinda de Emília para ela ser candidata ao Senado.

*** – Emilia ficou lisonjeada, vai aguardar e tem possibilidade, disse Rodrigo.

Crê na reeleição

Partidos ligados ao presidente Bolsonaro apostam que dentro de cinco meses o presidente contará com a população mais pobre como “grande cabo eleitoral”.

*** Um deputado por Sergipe tem certeza que o Auxílio Brasil, a R$ 400 por mês, vai reverter tudo, além do vale gás, da baixa nos preços dos combustíveis. E conclui: “Bolsonaro será reeleito”.

Pela federação

Em reunião dos presidentes estaduais do PSB em Brasília, na quarta-feira, a maioria aprovou, por 22 a 05, possibilidade da formação de uma federação entre o partido, o PT, o PV e o PCdoB.

*** Não ficou decidido porque haverá outra reunião com a Executiva Nacional.

Clóvis lança o Neto

Clóvis Silveira não vai mais disputa vaga na Câmara Federal, mas já indicou o seu neto, Clóvis Silveira Neto, que já está atuando como pré-candidato.

*** Clóvis ainda está filiado ao Avante, mas não ficará no partido e nem há, ainda, uma sigla decidida para filiação.

Samuel e candidatura

O deputado estadual Capitão Samuel deixa clara que trabalha para disputar vaga na Câmara Federal e diz que o Grupo dos 30 caminha para definições.

*** Samuel deixa claro que neste momento não quer saber sobre candidatura majoritária, porque o seu projeto visa sua disputa a deputado federal. Samuel vai pelo Republicanos.

Cabeça de Cachorro

Marcio Macedo (PT) disse que o general Heleno autorizou sete garimpos de ouro na região conhecida como Cabeça do Cachorro, na fronteira do Brasil com a Colômbia e a Venezuela.

*** A área engloba 12,7 mil hectares de mata altamente preservada da Amazônia que abriga 23 etnias indígenas.

Giro pelas redes socais

Poder360 – CPI pede que ministro Alexandre Moraes reconsidere decisão sobre quebra de sigilo do presidente Bolsonaro.

Lívio Oliveira – George Orwell estava certo. A maior parte da humanidade se deixou escravizar aos donos do mundo voluntariamente por causa do medo.

Renato Kleber – Twitter é engraçado, você capricha para escrever um tuite, espera bombar e nada, depois lança qualquer coisa despretensiosamente e pow! Viral.

O Antagonista – Em entrevista à “Gazeta do Povo”, presidente rompeu trégua com o STF e classificou como “abuso” a abertura de inquérito sobre uma de suas lives.

Cansei de ser sexy – Toda vez que alguém diz pra mim “você me parece familiar, de onde te conheço?” Eu sempre respondo “você assiste pornô”?

João Pedro Stedile – IBGE revela que desde o golpe contra a Dilma foram fechadas 28.000 indústrias e 1,4 milhões de operários perderam emprego.

Consultor Jurídico – Ministro Luís Roberto Barroso, do STF, diz que federação partidária deve se registrar até seis meses antes da eleição.

Estadão – Governo Federal quer tratar garimpeiro e pecuarista como ‘comunidades tradicionais’, igual a indígenas