Vacinas de Covid são perdidas por falta de manutenção em Câmaras Frias, diz Ricardo

O vereador Ricardo Marques (Cidadania) tem fiscalizado várias unidades de saúde de Aracaju e se deparou com um problema que ele refuta como grave: a falta de manutenção adequada das Câmaras Frias que armazenam as vacinas de rotinas e de Covid.

O vereador tem chamado a atenção da prefeitura que até então não tem se posicionado oficialmente. Nesta quinta-feira, dia 9 de dezembro, o parlamentar esteve na UBS Santa Terezinha no Robalo e comprovou que lá 678 doses da vacina Pfizer foram perdidas depois que a Câmara Fria pifou. Ricardo Marques lamentou a situação e questionou a comissão de saúde da Câmara, já ele mesmo fez denúncia semelhante outras vezes.

“O fato é grave e não é isolado. Agora eu tenho como provar que além de centenas de doses de vacinas de rotina perdidas, também pude constatar que só numa unidade 678 de vacinas Pfizer também se perderam. Em toda unidade de saúde que estive os servidores relataram que as Câmaras Frias deram sinais que estavam com algum problema. Numa delas, que fica na UBS Amélia Leite, foi relatado que ocorreu uma explosão e a energia de toda a unidade teve que ser desligada.

O parlamentar pediu ajuda dos colegas vereadores para se somar nesta luta, cobrar da Prefeitura de Aracaju e evitar que mais vacinas sejam jogadas fora. “Peço que meus colegas tenham sensibilidade e me ajudem a cobrar uma posição da Secretaria da Saúde e Prefeitura de Aracaju. Isso é muito grave e não pode continuar acontecendo, além da grande perda financeira com o dinheiro público, o povo fica no prejuízo sem o imunizante”, apela.

Foto assessoria

Por Frdson Navarro