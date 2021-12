ABEMEC-SE promove curso na área de Obras de Construção e Montagem

O mercado de trabalho mudou e ele se impõe ao exigir um novo perfil de profissional. Atenta a essa realidade, especialmente na área de Obras de Construção e Montagem, a Associação Brasileira de Engenheiros Mecânicos e Industriais de Sergipe (ABEMEC-SE) está com inscrições abertas (https://www.sympla.com.br/oportunidades-na-gestao-em-obras-de-construcao-e-montagem__1379776) para o curso ‘Oportunidades na Gestão em Obras de Construção e Montagem.

O curso, realizado em parceria com o Confea, será ministrado pelo engenheiro mecânico, João Bosco Rosa Cruz no período de 13 a 15 de dezembro. O curso, em formato virtual, é divido em cinco módulos: Concepção de obras e manutenção à licitação; Orçamento para licitação a mobilização; Gerência do contrato ao planejamento; Projeto executivo à fiscalização e execução e Garantia da qualidade.

O presidente da ABEMEC, Enéas Vasconcelos explica que as Obras de Construção e Montagem são um conjunto de atividades realizadas para a construção das plantas industriais, sistemas de transporte de fluidos, gases e energia (gasodutos e linha de transmissão) e também fábricas de carros, tratores; aviões, eletrodomésticos, de tubos de condução de água, de cimento e de infinidade de outros bens de consumo tão necessários à população.

Mercado

“Atualmente o estado de Sergipe possui um amplo parque de fábricas com previsão de crescimento de mercado, um cenário positivo e que necessita do olho clinico e da expertise dos profissionais de engenharia, em especial dos engenheiros mecânicos e industriais”. É o que avalia o presidente da ABEMEC.

Por Íris Valéria