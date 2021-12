Corrida de rua altera trânsito na Orla da Atalaia no domingo

A Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito (SMTT) de Aracaju informa que no próximo domingo, 12, o trânsito na avenida Santos Dumont, na Orla da Atalaia, será bloqueado das 6h às 11h no sentido praias/Centro, devido a uma corrida de rua.

Toda a extensão da avenida Santos Dumont, desde a Passarela do Caranguejo até a Orlinha da Coroa do Meio, no sentido Praias/Centro, estará bloqueado para a passagem segura dos corredores. Já o trânsito na via no sentido Centro/praias estará normal, sem bloqueios.

O diretor de Trânsito da SMTT, Thiago Alcântara, explica que durante todo o trajeto agentes de trânsito farão a orientação dos condutores e os bloqueios. “Em toda a extensão da Orla da Atalaia, da Passarela até o Farol, teremos agentes fazendo os bloqueios e a orientação do trânsito. Os bloqueios começam às 6h e a previsão é que até às 11h a via esteja totalmente liberada. É importante os condutores ficarem atentos às sinalizações móveis”, orienta.

Os condutores que vêm no sentido Centro/praias e desejam acessar às praias terão que utilizar a rua Deputado Clóvis Rollemberg e em seguida a avenida Melício Machado. A rodovia Inácio Barbosa, a partir do antigo Hotel Parque dos Coqueiros, estará bloqueada pela Companhia de Policiamento de Trânsito (CPtran) por conta da corrida. A CPTran fará o bloqueio e a orientação na rodovia.

Linhas de ônibus

Por conta da corrida de rua algumas linhas de ônibus do transporte público sofrerão alterações. Os ônibus das linhas 051 e 100 CS2, após saírem do Terminal Zona Sul, percorrerão pela Av. Rotary e entrarão na Rua Cel. José Figueiredo de Albuquerque, seguindo pelas ruas Dr. Fernando Sampaio e Aloísio Campos.

Já os ônibus da linha 008, após a Rua Cel. José Figueiredo de Albuquerque, entrarão na Rua Eng. Francisco Manoel da Costa (antiga Rua Atalaia) e seguirão pela Rua Mário Jorge Menezes Vieira.

Fonte: Ascom/SMTT