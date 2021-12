Ferreira Filho: “A taxa de esgoto da Deso de Propriá tem nome: Renato Brandão”

O município de Propriá, assim como a maioria, deve começar a cobrança da taxa de esgoto aos consumidores, que sofrerão um acréscimo de 80% dos valores cobrados atualmente.

Algumas cidades já estão se mobilizando contra essa cobrança, e os alvos são prefeitos e vereadores que recebem apelos a todo instante para não permitir que isso aconteça com os munícipes.

Segundo o ex-vereador de Propriá, Ferreira Filho, os propriaenses já sofrem danos com o sistema de esgoto da cidade desde a administração do ex-prefeito Renato Brandão, conhecido como Renatinho, depois de uma transação imoral, que tinha como objetivo liquidar débitos do município com a Companhia de Saneamento de Sergipe.

Naquela ocasião, Renatinho recebeu verbas do Ministério das Cidades na ordem de 11 milhões de reais para serem investidos no saneamento da cidade, e a obra além de ter seu valor elevado com aditivos estimados em mais 6 milhões, totalizando 17 milhões, não foi conclusa, e serviu de justificativa para fazer a transação com a Deso.

Ferreira explica que o ex-prefeito contou com sua bancada na Câmara de Vereadores daquele ano, que assinaram a autorização do negócio no escritório da Companhia na capital, sem que existisse Sessão Legislativa para discutir e aprovar o pleito do executivo.

“Foi um prejuízo altíssimo para a municipalidade, considerando que a dívida da prefeitura com a Deso era entre cinco e seis milhões, que foi liquidada com a passagem do sistema de esgotamento sanitário para a Companhia depois de ter investido toda verba oriunda do Ministério das Cidades, isto é, 17 milhões. Um absurdo do ponto de vista administrativo”, bradou Ferreira.

O ex-vereador conta que impetrou uma Ação Civil Pública na ocasião contra o negócio, mas a justiça não decidiu nada até que a administração de Renatinho fosse concluída. “A conta chegou e agora está no bolso das famílias de Propriá, que terão suas contas de água acrescidas em mais 80% do que pagam hoje”, enfatizou o ex-parlamentar.

Ferreira relata a falta de compromisso de Renatinho com a cidade, inclusive operando politicamente para eleger administrações que nada fizeram para desenvolver o município, como a anterior de Yokanaan Santana, e agora o Dr. Valberto que consegue ser ainda pior. “O descaso de Renatinho com Propriá é tão flagrante, que dias antes da convenção partidária no ano eleitoral gravou um vídeo suplicando a Deus que não permitisse o médico gerir a cidade, e mais adiante saiu nas ruas pedindo ao povo que votasse nele, portanto, todo mal que a população vive tem a digital de Renato Brandão” definiu o ex-vereador.

Outra crítica que Ferreira faz ao ex-prefeito é que Renatinho não parece incomodado com a cobrança da taxa de esgoto para os propriaenses, e comenta que sua preocupação é a candidatura a deputado estadual, e seu retorno para o PT. “É muita cara de pau de Renatinho num momento desse está preocupado apenas com eleição. É por isso que eu afirmo categoricamente: A taxa de esgoto da Deso de Propriá tem nome: Renato Brandão”, concluiu Ferreira.