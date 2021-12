Governo do Estado de Sergipe paga a parcela do mês de dezembro do Cartão Mais Inclusão

Voltado para aquisição de alimentos para 20 mil famílias, benefício segue prorrogado até janeiro de 2022 para modalidades emergenciais

Desde a última quinta-feira (09), já está disponível a parcela de dezembro para os beneficiários atendidos pelo Cartão Mais Inclusão – CMais. Creditado antecipadamente pelo Governo de Sergipe, o benefício pode ser utilizado para a aquisição de alimentos em qualquer estabelecimento da rede credenciada Banese. Através da Secretaria de Estado da Inclusão e Assistência Social (Seias), foram investidos R$ 2.686.340.00 nesta parcela do programa, para aproximadamente 20 mil famílias em situação de extrema pobreza. O CMais segue prorrogado até janeiro de 2022 para as modalidades emergenciais, com reajuste no valor do benefício, incluindo o CMais Permanente.

A prorrogação do CMais contemplou a continuidade do pagamento – que encerraria em outubro – para os meses de novembro, dezembro e janeiro, para as modalidades emergenciais. A medida foi proposta pelo Governo de Sergipe, através de Projeto de Lei aprovado pela Assembléia Legislativa de Sergipe (Alese). A Lei nº 8.922 também reajustou o benefício mensal, que desde o mês de novembro passou a ser de R$130 para 9 mil famílias beneficiárias do CMais Emergencial e 6 mil do CMais Permanente. Os 5 mil beneficiários que integram o grupo de Cmais Apoio Emergencial para trabalhadores informais e autônomos seguem recebendo R$200.

O diretor de Inclusão Produtiva e Cidadania da Seias, Ricardo Mascarello, ressaltou a atuação do Governo de Sergipe para garantir a segurança alimentar das famílias em situação de extrema pobreza. “Foi um esforço para que o Estado conseguisse essa prorrogação e estamos muito felizes por antecipar o pagamento, que seria na data do dia 10. Neste momento tão importante em que as famílias têm passado muita necessidade, a gente reforça a importância do programa de transferência de renda para a alimentação de tantos cidadãos e cidadãs”, enfatizou Ricardo.

No total, o Governo de Sergipe já investiu mais de R$41 milhões no Programa, que está em vigor desde o início da pandemia, em abril de 2020. Ao longo de sua existência, o CMais buscou atender às famílias em situação de vulnerabilidade socioeconômica, em razão da continuidade da pandemia e de seus efeitos sociais e econômicos no estado. O CMais contempla 6 mil beneficiários na modalidade Permanente e mais 14 mil beneficiários nas modalidades Emergencial e Apoio Emergencial, totalizando 20 mil beneficiários em todo o estado de Sergipe.