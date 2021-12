Motorista morreu carbonizado e ainda não foi reconhecido no acidente com o carro do presidente da Câmara de Estância

O presidente da Câmara Municipal de Estância, Misael Dantas Soares (PSC) está em casa. O carro que o conduzia de Salvador ao seu município, colidiu de frente com um outro que vinha em sentido contrário, provocando um incêndio nos dois veículos e em seguida a explosão de ambos.

Até às 16 horas desta sexta-feira, não havia sido identificado o condutor do carro que vinha sentido Sergipe/Salvador, que morreu carbonizado sendo a única vítima fatal do acidente, que aconteceu na Linha Verde, já na cidade de Conde-BA. A colisão aconteceu no final da noite da sexta-feira (10) e, segundo Misael, o carro que o conduzia vinha com uma velocidade entre 70 e 80km. Disse que nos segundos entre a colisão e sua conscientização, havia pensado que tinha morrido.

No carro que conduzia Misael vinham quatro pessoas: ele, o motorista e dois assessores, um dos quais quebrou sete costelas, mas já está bem e ainda se encontra internado. O presidente da Câmara Municipal de Estância foi atendido na emergência da cidade do Conde, em seguida transferido para Estância e depois para o Huse, em Aracaju, onde fez todos os exames, mas sofreu apenas escoriações e foi liberado.

Na tarde deste sábado (11) Misael disse que está vivo por milagre e informou que todos os seu documentos foram queimados junto ao veículo que o conduzia. Ele tem recebido visitas de varios amigos, entre eles políticos, inclusive de oposição, que se solidarizaram com ele. O prefeito Gilson Andrade e os ex-prefeitos Carlos Magno e Ivan Leite o cumprimentaram e lamentaram o acidente