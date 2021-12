Natal iluminado: Parada Um Sonho de Natal reapresentada sábado

Com intuito de transmitir uma mensagem de esperança, a Prefeitura de Aracaju, em parceria com a Federação de Comércio de Bens, Serviços e Turismo de Sergipe (Fecomércio) e Serviços Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae/SE), decorou e preparou uma programação para que aracajuanos e turistas possam vivencia o clima natalino nas praças praças Fausto Cardoso, Olímpio Campos e Almirante Barroso, na região central.

Neste sábado, 11, a partir das 18h15, a programação do evento contará com mais uma apresentação da Parada “Um Sonho de Natal”. Ainda no sábado, a Fausto Cardoso recebe a Final do Sescanção, às 18h30, e Luiz Fontineli, às 20h30.

Além da Prefeitura, Fecomércio e Sebrae, outros parceiros se somaram à realização do Natal Iluminado 2021, como o Banco do Estado de Sergipe (Banese), os grupos Maratá e Cencosud, o Setransp, a CDL Aracaju, a Caixa Econômica Federal, Acese e a Energisa.

Confira a programação completa deste sábado e domingo:

Sábado 11/12

18h – Vitinho do Acordeon – Ave Maria (Catedral Metropolitana)

18h15 – Parada “Um Sonho de Natal”

18h30 – Final do Sescanção

20h30 – Luiz Fontineli

Carreta de Gastronomia – Oficina SENAC *

14h – 16h – Bem casados tradicionais e diet (R$ 30)

18h – 20h – Bem casados tradicionais e diet (R$ 30)

Carreta de Beleza – Oficina SENAC *

14h – 16h – Penteados express (R$ 30)

18h – 20h – Técnicas de maquiagem embelezadora (R$ 30)

Domingo 12/12

17h – Espetáculo do Circo Gold Star

18h – Solange Durval – Ave Maria (Catedral Metropolitana)

18h15 – Parada “Um Sonho de Natal”

19h – Neu Fontes

20h30 – Carlos Moreno

Foto: Marcelle Cristinne